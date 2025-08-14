Un lamentable hecho ocurrió en Rosario en la noche del domingo 10 de agosto. Una madre denunció que un chofer de Uber intentó secuestrar a su hija de 22 años.

La mujer, llamada Luciana, contó a medios locales que notó algo extraño cuando el conductor se desvió del camino previsto por la aplicación de viajes. En ese momento, le escribió a la hija y esta dijo estar “asustada”.

Instantáneamente, la madre se subió al auto para seguir al Uber que estaba por tomar la Autopista Córdoba - Rosario. Al mismo tiempo, llamó a la Policía de Santa Fe que la fue la que finalmente interceptó el vehículo.

Luciana agradeció la rápida actuación de la Policía y brindó detalles de la situación que vivió dentro del vehículo en el que iba su hija. "Él le quería sacar el teléfono, diciéndole que él me iba a contestar", aseguró en diálogo con Cadena 3.

Además, los agentes revisaron el auto del conductor de la aplicación y encontraron que llevaba sogas y un machete en el baúl. Sin embargo, y luego de realizar la denuncia, el hombre no fue detenido.

"El oficial me dijo que no le podían hacer nada porque mi hija no había sido agredida. Esto debería ser considerado un intento de secuestro", remarcó la mujer.

Lo que sí sucedió es que la aplicación decidió suspender la cuenta del chofer hasta que se revele bien qué sucedió. “Hay que estar atentos”, planteó Luciana.