Las primeras autocríticas comenzaron a llegar este lunes en La Libertad Avanza después de la derrota en la Provincia de Buenos Aires.

El diputado provincial electo por la tercera sección electoral, Maximiliano Bondarenko, apuntó a uno de los puntos que mayor rechazo genera en la población: el ajuste sobre las jubilaciones, en una entrevista con CNN Radio.

«Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes. Todo tiene que ver», dijo el excomisario, acusado por el gobierno bonaerense de conspiración en el ámbito de la Policía Bonaerense.

Bondarenko cayó derrotado por la lista de Fuerza Patria que encabezó la vicegobernadora Verónica Magario por una diferencia de veinticinco puntos.

“Nuestro presidente, cuando asumió, dijo que íbamos a tener que ajustarnos; se hizo ese ajuste, los argentinos lo bancaron, una gran parte lo sigue bancando y, evidentemente, otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones, que reveamos ciertas cuestiones y que hay algún camino en el que nos estamos equivocando”, afirmó el diputado de LLA.