Uno de los funcionarios más renombrados del gobierno de MM fue Pablo Avelluto, polémico ministro de Cultura que alguna vez dijo que su revolución favorita era "la Libertadora", que en 1955 dio un golpe de Estado contra Juan Domingo Perón.

"Probé la droga del antiperonismo, del antikirchnerismo rabioso, pero la dejé", disparó este miécoles Avelluto en diálogo con Ernesto Tenenbaum, a quien le contó que no votará por Milei en el balotaje del 19 de noviembre.

En el mismo marco de lo que fue una entrevista para Radio con Vos, Avelluto calificó de "antidemocrática" la idea de Patricia Bullrich de "terminar con el kirchnerismo" y tildó de "nefasto" el spot de las PASO en el que la ahora ex candidata señaló eso.

"Pensé a quién le podía escribir para saber si siempre fuimos así", comentó y remarcó que su "límite es Milei".

En el mismo orden consideró que Bullrich fue "una pésima candidata" y que con la actitud que tuvo ella junto a Macri "se abandonaron los valores del PRO".

También comentó que cuando dijo, días atrás, que no votaría por Milei, "una dirigente importante del PRO" lo llamó para insultarlo.

“La conferencia de Patricia Bullrich me cayó pésimo, me pareció que se abandonaron los valores del PRO por los que me sumé hace diez años", señaló Avelluto y acotó: "Pensé durante la campaña electoral que nosotros estábamos en contra de Milei y fue lo que se dijo, de manera tal que tomé la decisión de actuar en base a mis convicciones y votar en blanco.

Para mí es inaceptable votar a la ultraderecha". "Yo tengo convicciones desde muy chiquito, era adolescente durante el gobierno militar. Acabo de leer que el (exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad, Jorge) 'Tigre' Acosta apoya esta fórmula, yo no puedo estar ahí. Reivindicar la dictadura es un límite", cerró.

Fuente: Infonews.