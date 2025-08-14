El fiscal federal Ramiro González pidió este jueves que el expresidente Alberto Fernández sea enviado a juicio oral por presunta violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja Fabiola Yáñez. El planteo fue presentado ante el juez Julián Ercolini, luego de que la fiscalía considerara cerrada la etapa de instrucción.

En su dictamen, el fiscal sostuvo que se trató de una “investigación compleja” sobre hechos ocurridos desde 2016, en el marco de una “relación asimétrica de poder”.

Según la acusación, hubo un patrón “sistemático” de violencia que incluyó hostigamientos, insultos, controles, indiferencia, destrato y “progresivo aislamiento” de Yañez en la residencia de Olivos.

En caso de ser condenado, al expresidente podría caberle una pena de 15 años de cárcel.

La denuncia se apoyó, entre otras pruebas, en mensajes y fotos extraídos del teléfono de María Cantero, ex secretaria privada del mandatario, que mostrarían moretones en el cuerpo de la ex primera dama. La Cámara Federal porteña ya confirmó el procesamiento de Fernández por lesiones leves y graves, agravadas por violencia de género y amenazas coactivas.

Será el turno de la defensa para responder. Si el juez Ercolini avanza, el caso pasará al sorteo de tribunal oral. Cabe recordar que Alberto Fernández también está procesado en la denominada “Causa Seguros”.