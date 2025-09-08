La derrota en la provincia de Buenos Aires hizo que el presidente Javier Milei anunciara este lunes una convocatoria a los gobernadores en forma de “autocrítica” de cara a las elecciones generales de octubre.

Sin embargo, en las últimas horas el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuestionó al gobierno por romper los acuerdos.

“A mí me cagaron con las obras y me cagaron en lo electoral”, dijo el mandatario en una entrevista con Radio Rivadavia.

El mandatario salteño comparó al equipo político del gobierno con “palomas de iglesia” porque, dijo, se encargan de “cagar a sus fieles”.

Sáenz fue uno de los gobernadores aliados del gobierno con apoyos en el Congreso de la Nación a través del bloque Innovación. Sin embargo, en el último tiempo marcó diferencias con la conducción libertaria, al igual que otros gobernadores.