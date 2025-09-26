Un cilindro negro de gran tamaño cayó desde el cielo y se estrelló en un campo de Chaco el jueves por la tarde. Las primeras hipótesis indican que podría tratarse de chatarra espacial perteneciente a la empresa de Elon Musk, SpaceX, o a un cohete chino.

El objeto de gran tamaño impactó contra la tierra en una zona rural de Puerto Tirol, a pocos kilómetros de la capital chaqueña, Resistencia.

La policía local dispuso un cerco para restringir el acceso a lo que sería un tanque de combustible utilizado para transportar hidracina, una sustancia de alta toxicidad, según publicó el diario Clarín.

"Se realizó perímetro de seguridad para evitar el ingreso de personas, se descartó origen explosivo, se dejó en las inmediaciones una dotación Hazmat, medida preventiva, y se espera la llegada de personal del Centro de Identificación Aeroespacial (CIAE), quienes harán la deposición final del objeto", comunicó la fuerza de seguridad en diálogo con Diario Norte.

El objeto descubierto en un campo privado tiene una dimensión de 1,70 metros de largo por 1,20 metros de diámetro. Además, presenta un número de serie grabado.

En una primera instancia se suponía que el tanque se había desprendido de un cohete de SpaceX. Sin embargo, otra hipótesis apunta al cohete chino Jielong 3, que despegó el miércoles pasado y cuya trayectoria coincide con el lugar del impacto.