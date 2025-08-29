La droguería Suizo Argentina S.A. recibió 193 pagos de la obra social de los peones rurales (OSPRERA) intervenida por el gobierno nacional en agosto de 2024 y gobernada por Marcelo Petroni, un hombre que dice responder directamente a “Lule” Menem y Karina Milei. El total de esos desembolsos asciende a $7.717.182.313,18 y van desde el 13 de noviembre de 2024 al 27 de marzo de 2025.

Las transferencias se hicieron a una cuenta corriente del Banco Nación a nombre de Suizo Argentina Sociedad Anónima, la empresa propiedad de la familia Kovalivker e involucrada en el escándalo de presunto cobro de coimas en ANDIS. Los pagos mensuales son por montos muy dispares: en noviembre se pagaron 687 millones de pesos, en diciembre 2.512 millones, en enero 1.395 millones, en febrero 629 millones y, finalmente, en marzo se erogaron 2.492 millones.

La revelación de los montos se dio horas después de que se conociera que Petroni firmó un acta acuerdo en enero de este año para implementar un plan de pagos con la droguería para un período facturado que arranca el 13 de agosto del año pasado, un día después de comenzada la intervención que firmó el propio Javier Milei. Esa intervención y otras maniobras para tratar de intervenir el gremio de los trabajadores rurales (UATRE) ahora están investigadas por el fiscal Guillermo Marijuan, que ya le pidió al juez Sebastián Casanello que llame a declaración indagatoria a seis imputados, entre los que están el propio Petroni, el diputado nacional libertario y exdirigente de UATRE, Pablo Ansaloni y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Vale recordar que noviembre de 2024, mes de comienzo de los pagos a la droguería Suizo Argentina, fue el mismo mes en el que Htech Innovation, propiedad de Sergio Aguirre (socio de Martín Menem), le hizo las dos primeras facturas a la obra social de los peones rurales e inició una serie de pagos que llevó la cuenta hasta los 182 millones de pesos. Cuando el medio El Disenso publicó esa información, el dato llamativo fue que las primeras facturas a OSPRERA fueron las número 1 y 2, con lo cual Htech, creada poco antes, empezó a facturar directamente a la obra social. La publicación de esta información a mediados de este año generó que Petroni, acorralado, suspenda el contrato con la empresa del socio del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

Otro dato a destacar es que la autorización de estas facturas parece haber sido el último acto administrativo de Virginia Montero, médica que ofició como la primera interventora de OSPRERA. Fuentes de la obra social dicen desconocer qué la hizo renunciar justo en ese momento. En el decreto 1054/2024 consta la aceptación de su renuncia y en el mismo acto la designación de Marcelo Petroni, el hombre que según una pericia judicial a su celular, sacaba chapa en mensajes de WhatsApp: “Nosotros somos Lule y Karina”.

Según consta en sus redes sociales, Petroni es un abogado que fue militante antiderechos en ocasión del debate por la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Incluso llegó a hablar en el Congreso. Manifiesta en esas redes su simpatía por un ala conservadora del peronismo.