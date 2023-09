El intendente electo de Bariloche, Walter Cortés, aseguró que cuando asuma en diciembre ordenará que se impida el tránsito de camiones de Chile por la ciudad cordillerana, que afectará un tratado de libre tránsito entre ambos países.

"Yo aún no soy intendente, pero el día que sea intendente, el 11 tenemos que ponernos y decir, acá no pasa nadie hasta que no arreglen la ruta, uno tiene que tomar decisiones drásticas, no pasan más los camiones chilenos, se terminó, la gente destruye sus autos, estamos en esa situación desgraciada", afirmó el secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), quien aseguró que los transportistas vienen “pasados de kilos”.

En este sentido, Cortés dijo que "estando así la ruta es un milagro" que no haya un accidente trágico, y remarcó que la gente tiene que tener seguridad, "no podés pedirle que haga la VTV si tenés rotas las calles, es descarado, es un negocio, está lleno de negocios de todos lados".

"Yo no voy a condecir con eso, que pare con el tema hasta que se arreglen las calles", agregó.

Esta decisión perjudicaría tratados comerciales y afectará a los empresarios chilenos que transportan mercadería y alimentos, entre ellos los salmones premium. Chile es el segundo exportador mundial de este producto que trasladan al extranjero desde los aeropuertos de Puerto Natales (Chile), El Calafate (Santa Cruz) y por tierra en vehículos de gran porte que preservan la cadena de frío.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, más de 100 camiones cruzan por Cardenal Samoré diariamente. El Austral de Osorno sostuvo que, en 2022, el paso fronterizo internacional Cardenal Samoré, “la vía terrestre por donde las mercancías y personas ingresan y salen de Chile por territorio argentino en el denominado circuito “Chile-Chile”, registró el flujo más alto en 26 años”.

Fuente: Tiempo de San Juan.