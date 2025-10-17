El Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca definió que se extienda en todo el país la medida cautelar que había dictado en septiembre de 2025, la cual consideraba un amparo ante la suspensión masiva de pensiones dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Fueron varias las presentaciones judiciales impulsadas por la Asociación Azul, ACIJ, el CELS y personas afectadas, entre otras entidades que también respaldaron las solicitudes.

De esta manera, la resolución del juzgado ordena a la ANDIS “que, en el plazo de veinticuatro horas desde el dictado de la presente, restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas a los titulares de las mismas, pague el importe de los haberes de pensión retenidos a la fecha, en todo el territorio nacional".

Además, y mientras no haya una sentencia definitiva, la resolución ordena también que se detengan las auditorías y que no se dispongan nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral”.

La sentencia reconoce que las suspensiones afectaron de manera homogénea a miles de titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y confirma que se trata de un caso colectivo, en el que las vulneraciones comparten una misma causa fáctica y normativa.