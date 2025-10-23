La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos presentó ante la Justicia de Mendoza un pedido para que se haga extensiva a todo el país la resolución judicial que ordena a PAMI restituir medicamentos al 100% a jubilados y jubiladas.

El juzgado federal de Mendoza Número 2 hizo caso al pedido y justificó la decisión en el marco de la “jurisprudencia de la Corte Suprema” que delimitó "el alcance del derecho a

la salud privilegiando siempre la protección de la salud pública".

Además, la resolución plantea que en tiempos de crisis económica “debe reforzarse la protección de los derechos sociales” y por esto se permite fundar la procedencia del dictado de la extensión cautelar a todos los afiliados jubilados al PAMI en el territorio de la República Argentina.

Los jueces además consideraron los diversos pedidos realizados por distintas agrupaciones sociales, sindicatos y ONGs en todo el país, con ejemplos en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Tucumán, entre otras provincias.

Por último, el texto aclara que la “medida cautelar no afectará los trámites ya iniciados y sustanciados por los beneficiarios en virtud de las resoluciones suspendidas, los cuales mantendrán plena validez”.