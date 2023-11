El legislador electo para el Parlasur por La Libertad Avanza, Alfredo Olmedo, manifestó su apoyo a la propuesta de Javier Milei de ir hacia un sistema educativo con “vouchers estudiantiles”, pero además reivindicó a los antiguos maestros que golpeaban a sus alumnos en las aulas como método de aprendizaje.

“A mi me han enseñado a punterazos y no me he olvidado las tablas de multiplicar”, aseguró Olmedo durante una entrevista radial a Radio Con Vos.

“A mi me han enseñado a punterazos y no me he olvidado las tablas de multiplicar. Cuando no sabía la tabla de multiplicar, les cuento, nos hacían poner las manitos así en el borde y la maestra nos pegaba con el puntero. Yo nunca tuve un problema psicológico por aprender así", relató Olmedo reivindicando la violencia física en las aulas y exponiendo su visión respecto a cómo debería ser la educación en Argentina.

El exdiputado nacional por Salta y actual legislador electo para ocupar una banca en el Parlasur por el bloque libertario, dijo además que las escuelas deberían ser todas privadas “salvo en el caso de que se justifique que una familia no puede abonar una matrícula”.