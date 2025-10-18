Agustín Fresco, médico endocrinólogo de 36 años, falleció días atrás después de caer desde un mirador en el Parque Nacional Los Glaciares, provincia de Santa Cruz.

Los medios locales dieron cuenta del fallecimiento ocurrido el jueves pasado cuya principal hipótesis es que el joven se habría precipitado al vacío mientras caminaba por una huella que no era parte de la red de senderos cuando se dirigía al Mirador del Cerro Torre.

El equipo de rescate estuvo integrado por Grupo de Alta Montaña de Gendarmería Nacional y personal de Parques Nacionales.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Hospital SAMIC, en El Calafate, donde se realizaron las tareas de autopsia pedidas por el Juzgado de Instrucción Penal Juvenil N°1.

La noticia causó conmoción en Entre Ríos, de donde era oriundo Fresco, quien siguió la carrera de medicina en Rosario inspirado en su padre, un reconocido médico de la provincia. También era hermano de Lucía “La Rusa” Fresco, exjugadora de voley de la Selección Argentina.