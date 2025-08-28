La autopista General Paz de Buenos Aires fue la sede de un llamativo hecho ocurrido en la tarde de este jueves. Un hombre discutió con un conductor y lo amenazó con un arma.

La escena, que fue filmada por un testigo, es ejemplo de la violencia urbana que se vive en distintos puntos del país. Al parecer, el hombre primero discutió con otro conductor y, tras esto, se bajó del auto con un arma y lo amenazó.

Luego se confirmó que el sujeto tenía un arma porque forma parte de la Policía Federal. En ese momento, se encontraba fuerza de servicio. En el otro auto iban cuatro personas.

Cuando comenzaron a discutir, los dos autos quedaron detenidos en la vía y generaron un caos en la circulación. Además, la escena convocó a un grupo de vecinos que se acercó a ver qué ocurría.

Al lugar arribaron oficiales de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad e intervinieron en el hecho. En el procedimiento, identificaron a todos los involucrados y descartaron que alguno tuviera impedimento para transitar.