Un piloto de 30 años, ex empleado recientemente despedido de la firma que se dedica a la venta de oxígeno Air Liquide, despegó a las 11.50 del aeroclub de Alvear, a unos 20 kilómetros de Rosario, con una avioneta biplaza Cessna 152 y minutos después se estrelló contra la planta de la compañía donde el hombre había trabajado hasta hace unos días. Murió en el acto.

El joven piloto inició su viaje con su carnet de aviador en regla y una autorización de vuelo que no incluía sobrevolar el área donde se estrelló. Con esos escasos datos preliminares las especulaciones son muchas.

Hasta ahora, no se ha encontrado alguna nota u otra forma del piloto de manifestar una intención suicida, pero los investigadores sostienen que sería demasiada casualidad que la avioneta haya tenido un desperfecto con tanta mala suerte que fuese a estrellarse justo en el domicilio del ex empleador del piloto.

¿Realmente tenía intención kamikaze o fue un accidente?; si fue intencional, ¿el propósito era provocar un daño material a Air Liquide o buscaba un daño mayor?; ¿tenía conocimientos suficientes para saber cuál podría ser el resultado de la colisión o saber en dónde el daño sería controlado?.

Riesgos explosivos en una planta con Oxígeno concentrado

El oxígeno es un gas incoloro, inodoro e insípido, por lo que la presencia de una atmósfera sobre oxigenada no es detectable por los sentidos, además de no producir efectos fisiológicos que puedan delatar su presencia, a la presión atmosférica. Es que, además de todo eso, es indispensable para la respiración.

No es un combustible, por lo que no tiene riesgo de explosión per se. Pero es un comburente: cuando una sustancia se quema, explosivamente o no, es porque se está “oxidando”, se está combinando con el oxígeno, que en definitiva posibilita la combustión.

El oxígeno, como gas comburente, mantiene y aviva la combustión de muchos materiales cuando su concentración en el aire es del 21 %. Ahora bien, a medida que dicha concentración va aumentando, los materiales arden más intensamente, de forma que por encima del 25%, la situación se vuelve peligrosa, pudiendo alcanzar la reacción de combustión carácter explosivo.

A medida que aumenta la concentración de oxígeno, se necesita menor temperatura para iniciar la combustión, y la temperatura alcanzada por la llama es mayor, aumentando así el poder destructivo. En presencia de una atmósfera sobreoxigenada pueden arder, incluso enérgicamente si la concentración de oxígeno es la adecuada, materiales que no arden en una atmósfera normal e incluso materiales clasificados como ignífugos.

Si la avioneta hubiese hecho explotar alguno de los tanques en donde la empresa almacena el oxígeno que comercializa, el efecto pudo ser catastrófico, especialmente considerando que la planta se encuentra en una zona residencial de la ciudad de Rosario.

La caída de la aeronave provocó un incendio, pero ninguno de los empleados de Air Liquide ni personas externas a la firma resultaron heridos, ya que fueron evacuados de manera inmediata, tras la explosión.

Luego del impacto de la Cessna 152, cuatro dotaciones de bomberos concurrieron al lugar, donde arrojaron espuma para apagar el incendio que se desató por el combustible que llevaba la avioneta. Las llamas no lograron afectar la zona donde se encuentran los tanques de oxígeno y otros gases que comercializa la firma. Una hora después, los bomberos lograron dominar la situación.

Air Liquide es una empresa multinacional de origen francés, líder mundial en gases, tecnologías y servicios para la industria y la salud. Presente en 60 países y con 66.300 empleados, el Grupo atiende a más de 4 millones de clientes y pacientes. Una de sus plantas en Argentina es la que se encuentra en avenida Presidente Perón 7680, en la zona oeste de Rosario, en dónde ocurrió el accidente.

La investigación

La fiscal Mariel Oliva, que está a cargo de la investigación y estuvo presente en el lugar del impacto, tiene entre sus hipótesis la posibilidad de que el choque de la avioneta contra la sede de la empresa haya sido intencional. Los videos que trascendieron por las redes sociales muestran que la aeronave se dirige directo contra la planta. No parece que tuviera desperfectos técnicos, aunque esta hipótesis está en pleno proceso de investigación.

El jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, sostuvo que el operativo ante esta situación crítica apuntó a evacuar a los empleados de la fábrica con los bomberos y dar aviso a las empresas linderas para sacar el personal.

Ante la conmoción que generó este hecho empezó a surgir de poca información sobre el piloto, que fue relevando la policía. Según las fuentes oficiales, el hombre que piloteaba la avioneta Cessna 152 tiene 30 años y se desempeñó hasta hace poco tiempo en esa fábrica,