Inflación
Una familia de cuatro integrantes necesita ganar $1.160.780 al mes para no ser pobre
El dato, brindado este miércoles por el Indec, corresponde a agosto. La línea de indigencia quedó en $520.529.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles la inflación que se registró en agosto y también las cifras que corresponden a la canasta básica total.
Según el organismo, durante el mes pasado una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos de $1.160.780 para no ser pobre.
Además, precisó que la canasta básica alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, se ubicó en $520.529 para el mismo tipo de hogar.
Según el informe, se destaca que ambas canastas subieron un 1%, un poco menos que el nivel general de la inflación que se ubicó en 1,9%.