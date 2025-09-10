Una familia de cuatro integrantes necesita ganar $1.160.780 al mes para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles la inflación que se registró en agosto y también las cifras que corresponden a la canasta básica total.

Según el organismo, durante el mes pasado una familia de cuatro integrantes necesitó ingresos de $1.160.780 para no ser pobre.

Además, precisó que la canasta básica alimentaria (CBA), que determina el umbral de indigencia, se ubicó en $520.529 para el mismo tipo de hogar.

Según el informe, se destaca que ambas canastas subieron un 1%, un poco menos que el nivel general de la inflación que se ubicó en 1,9%.