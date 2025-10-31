Una importante bodega argentina se presentó en concurso de acreedores
Dentro del sector advierten que podría abrir el paso para otros casos en medio de una retracción de ventas en el mercado interno y externo.
La Bodega Norton se presentó en concurso preventivo de acreedores para hacer frente a una deuda millonaria en medio de un contexto de recesión en la industria vitivinícola nacional.
El CEO de la firma, Tomás Lange, informó a través de un comunicado que la decisión busca asegurar los puestos de trabajo y la continuidad de la operación”. Además remarcó que continuará "trabajando con el mismo espíritu de esfuerzo y excelencia que la caracteriza desde hace 130 años”.
El diario Los Andes de Mendoza informó que el mundillo de las bodegas era un secreto a voces la situación de crisis que afrontaba la firma del empresario austríaco Gernot Langes-Swarovski.
El medio local indicó que la deuda en blanco, de acuerdo a los registros del Banco Central, llegan a $ 1.442.042.073,33. Sin embargo el monto sería superior al contabilizar los incumplimientos con proveedores.
El miedo entre los diferentes jugadores de la industria vitivinícola es que la presentación de Norton abra paso a un sinfín de bajas de la mano de la retracción en las ventas tanto en el mercado interno como en el externo.