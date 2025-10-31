La Bodega Norton se presentó en concurso preventivo de acreedores para hacer frente a una deuda millonaria en medio de un contexto de recesión en la industria vitivinícola nacional.

El CEO de la firma, Tomás Lange, informó a través de un comunicado que la decisión busca asegurar los puestos de trabajo y la continuidad de la operación”. Además remarcó que continuará "trabajando con el mismo espíritu de esfuerzo y excelencia que la caracteriza desde hace 130 años”.

El diario Los Andes de Mendoza informó que el mundillo de las bodegas era un secreto a voces la situación de crisis que afrontaba la firma del empresario austríaco Gernot Langes-Swarovski.

El medio local indicó que la deuda en blanco, de acuerdo a los registros del Banco Central, llegan a $ 1.442.042.073,33. Sin embargo el monto sería superior al contabilizar los incumplimientos con proveedores.

El miedo entre los diferentes jugadores de la industria vitivinícola es que la presentación de Norton abra paso a un sinfín de bajas de la mano de la retracción en las ventas tanto en el mercado interno como en el externo.