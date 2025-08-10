Este sábado, en el Mar Argentino, una langosta se convirtió en protagonista del streaming del CONICET que fue furor en los últimos días.

La secuencia ocurrió a 1.883 metros de profundidad, frente a las costas de Mar del Plata. La investigación del Ocean Schmidt finaliza este domingo luego de haber maravillado a miles de personas de todo el mundo.

En un momento, una “mamá” langosta de la especie Thymops birsteini, conocida como langosta patagónica, se peleó con el robot para defender a sus crías.

https://x.com/DraculaIsAlive/status/1954211759759253553

En cuestión de segundos, la langosta empujó a sus crías hacia el interior de una cueva y comenzó a enfrentar al robot que invadía su territorio.

En la pelea, la langosta levantó una nube negra de sedimentos en el fondo marino. La escena generó una ola de comentarios y emoción entre los científicos y el público que seguía la transmisión.