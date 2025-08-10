Una langosta enfrentó al robot del CONICET para defender a sus crías
La imagen quedó registrada en el streaming que se popularizó en los últimos dias.
Este sábado, en el Mar Argentino, una langosta se convirtió en protagonista del streaming del CONICET que fue furor en los últimos días.
La secuencia ocurrió a 1.883 metros de profundidad, frente a las costas de Mar del Plata. La investigación del Ocean Schmidt finaliza este domingo luego de haber maravillado a miles de personas de todo el mundo.
En un momento, una “mamá” langosta de la especie Thymops birsteini, conocida como langosta patagónica, se peleó con el robot para defender a sus crías.
https://x.com/DraculaIsAlive/status/1954211759759253553
En cuestión de segundos, la langosta empujó a sus crías hacia el interior de una cueva y comenzó a enfrentar al robot que invadía su territorio.
En la pelea, la langosta levantó una nube negra de sedimentos en el fondo marino. La escena generó una ola de comentarios y emoción entre los científicos y el público que seguía la transmisión.