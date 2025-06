La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un mensaje grabado a la multitud que se concentró este miércoles en Plaza de Mayo para darle apoyo tras la condena de seis años de prisión que confirmó la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad.

“Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’, no lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez. Me gusta porque revela una voluntad, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer cuatro veces al día, que en el colegio haya libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y que puedan ahorrar para comprarse algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista”, afirmó la exmandataria.

Las columnas del Partido Justicialista, movimientos sociales y agrupaciones sindicales llegaron a Plaza de Mayo cerca de las 14 después que el Tribunal Oral Federal 2 confirmó la prisión domiciliaria de Cristina Fernández en su departamento de San José 1111.

“Estoy firme y tranquila, eso si con prohibición de salir al balcón, Dios mío que cachivaches que son”, dijo la expresidenta en relación de los condicionamientos que deberá cumplir por orden del Poder Judicial.

Cristina Fernández de Kirchner también hizo referencia al gobierno de Javier Milei y dijo que se caerá porque “es insostenible en términos económicos” al compararlo con los programas de José Alfredo Martínez de Hoz y de Domingo Felipe Cavallo.

“El verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro y por eso es que estoy presa”, afirmó la expresidenta. Además trató de “chanta” al ministro de Economía, Luis Caputo, porque "alquila dólares para simular que tiene reservas".

En otro pasaje de su discurso, la exmandataria le pidió a la militancia reunida en Plaza de Mayo “defender la democracia sin violencia pero con coraje”.

En cuanto a su futuro, Cristina Fernández dijo que no tiene “la bola de cristal” pero que estará en “la trinchera que me toque haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar junto a ustedes".

En el cierre del discurso, la expresidenta volvió a confrontar: “Tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan, tenemos pueblo, memoria, historia y patria, vamos a volver una y mil veces como se hizo desde el fondo de la historia, los pueblos siempre vuelven”