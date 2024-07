Universidades: gremios analizan convocar una nueva Marcha Federal

El conflicto universitario entró en una etapa de no retorno, sin dudas empantanado por la obstinación de los funcionarios del Ministerio de Capital Humano, y la predisposición del Gobierno nacional para autorizar aumentos unilaterales que cubren a medias el porcentaje mensual de inflación.

Los gremios, agrupados mayormente en el Frente Sindical de Universidades Nacionales, fueron endureciendo -desde enero- paulatinamente sus modos de protesta: paro por 24 horas, por 72, jornadas de “protesta” y "visibilización”, además del impacto sobre la agenda del reclamo nacional en la histórica Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril.

Ahora, aún sin haber encontrado interlocutor que comprenda y evalúe sus reclamos, los universitarios pusieron en duda el inicio del segundo cuatrimestre en las universidades nacionales

El pasado 28 de junio, en contacto con Cba24n, la secretaria adjunta de ADIUC, Leticia Medina, confirmó que “de no obtener una respuesta satisfactoria en cuanto a salario, peligra el inicio del segundo cuatrimestre”. Se suma a las iniciativas la consideración de convocatoria a una nueva Marcha Federal.

Los trabajadores denuncian haber perdido entre 40 y 50 puntos de poder adquisitivo y cuestionan la metodología de Nación de autorizar aumentos unilaterales (muy lejos del Índice de Precios al Consumidor que releva INDEC mensualmente).

El Frente Sindical de Universidades Nacionales implementó una encuesta para conocer la disposición de sus bases. El pasado 14 de junio los sindicatos del Frente de Asociaciones de Base de CONADU decidieron llevar adelante la Consulta Federal Universitaria sobre la continuidad del plan de lucha. Del relevamiento participaron 1200 docentes de todas las dependencias y categorías.

En Córdoba, la Asociación de Docentes e Investigadores Universitarios de Córdoba (ADIUC) adelantó que de los puntos postulados tras el plenario realizado, se destacó la propuesta de suspender las mesas de exámenes posteriores al receso de julio y el no inicio del segundo cuatrimestre.

Ahora la propuesta de no inicio de clases del segundo cuatrimestre avanza seriamente y los docentes y no-docentes evalúan además la construcción de una nueva Marcha Federal Universitaria, tras más de siete meses sin interlocución posible con los funcionarios nacionales.

Por estas horas se analizan los escenarios y las modalidades de protesta. Sobre una nueva edición de marcha, los gremios adelantaron que la idea, a priori, es realizarla en septiembre

La medida fue propuesta en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), donde se reunieron representantes de 21 gremios para analizar el estado de cosas (muy desfavorable).

“La crisis presupuestaria, que no podría estar resuelta mientras no se solucione la cuestión salarial, y que se ha intentado ocultar para desmovilizar la protesta universitaria, sigue alimentando un problema que se profundizará en las próximas semanas si el gobierno no incrementa efectiva y sustantivamente el crédito disponible, que desde diciembre a la fecha solo ha aumentado un 1,6%”, informaron en un comunicado.

Los gremios cuestionan al poder legislativo por negar el debate en el Congreso de la “emergencia presupuestaria” de las universidades y el restablecimiento del FONID, al tiempo que remarcaron que las últimas medidas tomadas por el Gobierno da a pensar que es “cada vez más clara” la intención de desfinanciar a la universidad pública.

Del plenario participaron representantes de ADOI, ADUNA, ADUNTREF, SUDHUR, ADUNSE, FEDUBA, COAD, ADIUNMA, ADUNNOBA, ADAI, ADUC, ADULP, SIDIUNLAR, ADUNM, ADUNSADA, SIDIU, AFUDI, ADIUNQ, SIDIUNT, SIDUNCU, ADUFOR, quienes se reunirán en estos días para determinar el plan de lucha propuesto.

En Córdoba, el pasado 5 de julio la "Asamblea de Afiliados/as" de ADIUC definió y aprobó la profundización del plan de acción: "suspensión de mesas de examen" y "no inicio de clases" (semana del 12 de agosto).

Además, los docentes e investigadores de la UNC determinaron "apoyar las luchas de las y los trabajadores de los SRT y de CONICET: basta de ajuste, presiones y despidos".