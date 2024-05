¿Divide y reinarás? La Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió la “emergencia presupuestaria” que había sido declarada el pasado 10 de abril, cuando el conflicto entre Gobierno y universidades nacionales escalaba, llegando al clímax el 23 de abril con la multitudinaria Marcha Federal Universitaria.

Las autoridades de la UBA, que en principio bregaban por los problemas presupuestarios comunes a todas las casas de estudio, desactivaron este miércoles la emergencia, como lo reflejó el comunicado por parte del Consejo Superior. La información se confirmó en momentos en que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) llevaban adelante la reunión de su comité ejecutivo.

En diálogo con Cba24n, el presidente del CIN, Víctor Moriñigo, dijo desconocer los motivos por los cuales el Gobierno nacional aprobó la actualización presupuestaria para la UBA, no así para el resto de las 60 casas de estudios.

“Lo decidido atenta contra dos millones de estudiantes (la UBA tiene 300 mil). Una visión de país que contenga estudiantes de primera y de segunda, a mi modo de ver, es provocador y vergonzoso. Es una situación muy complicada”, dijo Moriñigo, quien sintetizó la incomodidad e incredulidad de los rectores reunidos este miércoles en el comité ejecutivo del CIN.

El martes último el Gobierno nacional ratificó el envío de fondos de refuerzo a la UBA. Se trata de partidas por $26.016.488.265 y $35.436.785.336 destinadas a gastos de funcionamiento y para sostener la atención sanitaria en los hospitales de la órbita universitaria. Algunos de los rectores nucleados en el CIN levantaron la voz y ya se habla de discriminación “anti federal”.

Pasadas las 18 horas de este miércoles, el CIN emitió un comunicado: “Resulta inadmisible y provocador que se reconozca sólo para una universidad y no para la totalidad del sistema”.

-¿Cómo cayó la “novedad” de la actualización de partidas para la UBA, en el marco del reclamo que originalmente involucró a todo el sistema universitario argentino?

Moriñigo- No es un problema de lo que la UBA difunda, el problema es lo que el Gobierno propone, que no es otra cosa que la intención de hacer política dividiendo. Desde las universidades estamos convencidos de que el camino era otro. El sistema universitario argentino está compuesto por 61 universidades, no por una. Lo cierto es que lo decidido atenta contra dos millones de estudiantes (la UBA tiene 300 mil). Una visión de país que contenga estudiantes de primera y de segunda, a mi modo de ver, es provocador y vergonzoso. Es una situación muy complicada.

-¿Cómo piensan desde el CIN las estrategias ante este nuevo escenario, ya con la mayor universidad del país difundiendo un principio de entendimiento con el Gobierno nacional?

-Es muy difícil tener la esperanza que existía días atrás. De repente la plata apareció, pero para una universidad. De repente teníamos razón, pero para una. Es una situación incómoda, indeseada. Cómo explican las universidades de Córdoba, Litoral, Santa Fe, por poner ejemplos, a sus comunidades que, por no estar a seis cuadras de Casa Rosada, no tendrán el aumento que la UBA sí. Espero que prime la cordura dentro del Gobierno. Hay que conocer por parte del Gobierno cómo y por qué tomó la decisión que tomó, tan injusta y violenta.

-¿Cómo continuarán de ahora en más los contactos tanto con la Secretaría de Educación como con el Ministerio de Capital Humano?

-El CIN no deja en la banquina ninguno de los reclamos que venimos haciendo desde enero. Peleamos por todas las universidades. Esta mañana, cuando nos enteramos de esta infeliz novedad, el CIN resolvió que va a volver a pedir el mismo aumento, la misma proporción que se le dio a UBA. Desconozco cuál será el argumento oficial para no dar al resto de las casas de estudio el aumento que le dio a UBA. Esperamos un llamado a reunión por parte del Gobierno. Cómo se desarrollarán las cosas si no hay un llamado por parte del Gobierno, es algo que no puedo responder.

En otro tramo del comunicado difundido por el CIN se lee nítidamente el malestar de los rectores: “Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo”.

La negociación con la UBA

Por su parte, el Consejo Superior de la UBA expresó que "las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento".

Según comunicó la UBA, la decisión de dar de baja la “emergencia” se tomó luego de que Capital Humano aprobara el refuerzo solicitado: una actualización de los gastos de funcionamiento del 270 por ciento interanual y de 300 por ciento para los hospitales universitarios y funciones vinculadas al área asistencial.

Al margen, en la misma resolución de este miércoles, la UBA declaró el “estado de alerta y profunda preocupación” por la actualización salarial de personal docente y no-docente, como por las partidas restantes que aún no fueron actualizadas: “particularmente aquellas vinculadas a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”.

Con una advertencia, exudando el malestar de los rectores, cerró el comunicado del CIN: “El Comité Ejecutivo resuelve quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina”. ¿Divide y reinarás?