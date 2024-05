El Consejo Interuniversitario Nacional, que aglutina a todas las casas de altos estudios del país, calificó de "inadmisible y provocador" el acuerdo que alcanzó el gobierno nacional con la Universidad de Buenos Aires por el reclamo que motivó la marcha federal universitaria del 23 de abril.

"Habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación", expresó la entidad que preside el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo.

La reacción del CIN ocurrió después que la Secretaría de Educación firmara el martes dos resoluciones que incrementaron en un 270% el presupuesto de gastos de funcionamiento y en un 300% el de los hospitales a la Universidad de Buenos Aires.

Con la actualización de fondos la UBA anunció que daba por terminado el "estado de emergencia" que se decretó en febrero por el ahogo financiero del gobierno nacional debido a la falta de actualización del presupuesto universitario en línea con la inflación.

"Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios" expresaron las casas de altos estudios.

El Comité Ejecutivo del CIN le expresó al gobierno nacional que espera "una respuesta urgente" y en que caso de no recibirla definirá "las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina".