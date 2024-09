La Cámara de Diputados ratificó este miércoles el veto del presidente Javier Milei, ante la Ley de Movilidad Jubilatoria, con 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones.

En el marco de una sesión tensa dentro y fuera del Congreso, pedida entre ellos por los jefes de bloque Rodrigo De Loredo de la Unión Cívica Radical, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, la Cámara baja no alcanzó los dos tercios de los votos de los presentes para rechazar el veto.

Cada voto e incluso las ausencias, ayudaron a la victoria política de Milei. Las reuniones previas del mandatario con diputados radicales -Mariano Campero, el correntino Federico Tournier (que no cambió su voto y estuvo en contra del veto), el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol-, fue clave también en una de las sesiones más complejas desde que asumió por lo sensible del tema: los haberes de la clase pasiva.

El voto de los 18 diputados cordobeses

El radical Luis Picat, había votado a favor de la Ley pero en esta oportunidad estuvo a favor del veto de Milei. Fue uno de los cinco legisladores radicales que se reunió con el mandatario el martes en la Casa Rosada.

Por su parte Héctor Baldassi del PRO estuvo ausente.

Rodrigo De Loredo, jefe del bloque de la UCR, pese a los rumores de cambio, votó en contra del veto.

Cordobeses que avalaron el veto presidencial:

Gabriel Bornoroni de la Libertad Avanza

María Celeste Ponce de la Libertad Avanza

Laura Rodríguez Machado del PRO

Luis Picat de la UCR

Belén Avico del PRO

María Cecilia Ibañez del MID (Movimiento De Integración Y Desarrollo)

Cordobeses que votaron en contra del veto y a favor de la Ley de Reforma Jubilatoria:

Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal

Gabriela Brouwer de Koning de la UCR

Juan Brugge de Encuentro Federal

Soledad Carrizo de la UCR

Pablo Carro de Unión por la Patria

Natalia De la Sota de Encuentro Federal

Rodrigo De Loredo de la UCR

Gabriela Estévez de Unión por la Patria

Ignacio García Aresca de Encuentro Federal

Carlos Gutiérrez de Encuentro Federal

Alejandra Torres de Encuentro Federal