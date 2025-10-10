El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó este viernes las acusaciones relativas a los onerosos honorarios que percibiría como parte del Directorio de la petrolera YPF.

“Soy miembro del Directorio de YPF, pero no con honorarios; renuncié expresamente a cobrarlos”, dijo el funcionario "más político" del Gobierno -así lo definen propios y extraños- en el aire de Radio Rivadavia, luego de la acusación realizada por la diputada Marcela Pagano, formulada en un reconocido espacio de streaming.

“180 mil dólares, claro. Guillermo Francos se lleva una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce porque lo ubicaron en el directorio de YPF”, expresó una de las legisladoras más incómodas para el Gobierno nacional en la Cámara Baja.

“¿Cómo querés que la gente, que la está peleando a fin de mes, no lo repudie?”, agregó en esa emisión, interpelando a gran parte del electorado que, aún dispuesto a extender el sacrificio solicitado por Milei, contiene dudas sobre el rumbo del modelo de aquí en más.

"Tanto Francos, como (José) Rolandi, son los representantes del Poder Ejecutivo Nacional en el directorio de YPF. Hubo ya un aumento de las remuneraciones en abril de 2024. En ese entonces la Asamblea de Accionistas, con el aval del Estado (posee el 51% de las acciones), decidió casi quintuplicar los honorarios de los directores para 2024. El total presupuestado se elevó de unos $2.088 millones (2023) a aproximadamente $10.190 millones", grafica la diputada Pagano en diálogo con Cba24n.

"Al dividir este monto entre los 12 directores titulares, se estimó que cada uno cobraba cerca de $70 millones mensuales", comenta la diputada en lo relativo a la evolución de los honorarios, y agrega: "luego de esto, en julio de 2025, el Directorio se otorgó un nuevo aumento del 7,5% (en dólares), con lo cual los 11 de los 13 directores (excluidos representantes del PEN) pasaron a recibir en promedio US$74.000 dólares mensuales".

Sacrificio popular y honorarios exorbitantes tienen poca rima en el plano electoral.

El propio Francos negó este viernes percibir honorarios en calidad de su función como representante del Ejecutivo en la petrolera, pero no presentó -al momento- documentación que avale su afirmación. Este medio intentó comunicarse con el jefe de ministros, sin obtener respuesta.

"Sería bueno que Francos muestre las actas donde renuncia a percibir cualquier tipo de salario, al igual que Rolandi, y que no cuentan con ningún recurso (contrato de asesores, secretarias, etc.) porque es sumamente grave que funcionarios cobren por dos vías distintas cuando el Gobierno le recorta a los más vulnerables: a los jubilados, a los empleados y médicos del Garrahan, a los discapacitados", apunta Pagano al corazón de la narrativa libertaria.

-Diputados aprobó un emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para el próximo martes, al fin de tratar la moción de censura e interpelación del jefe de Gabinete, por no ejecutar la vigente Ley de emergencia en Discapacidad.

Pagano- Lo que se va a discutir sobre Francos en Diputados, más precisamente en la comisión de Asuntos Constitucionales, es el primer paso de la moción de censura del jefe de Gabinete de ministros. La citación para interpelarlo es el primer paso de lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Una vez interpelado, debemos decidir si solicitamos la moción de censura para que el jefe de gabinete cese en el cargo. Es una decisión que requiere 129 votos.

Nota del redactor: en caso de que la moción de censura sea aprobada, pasa a la Cámara de Senadores, para proseguir el trámite. Son varias las fuerzas políticas que tienen decidido ir a fondo con este tema, incluso hasta la remoción misma del ministro, pieza central del armado político del Gobierno.

-¿Tras casi dos años de gestión, cuál cree usted que ha sido la sintonía que LLA ha tenido -o no- con las demandas de la calle, del grueso de la población?

Pagano- Claramente esto no fue lo que prometimos en campaña, no tiene nada que ver con las ideas de la libertad o el ideario liberal que pregonamos. Tampoco queda ya el espíritu de la militancia joven. Se camuflaron con la casta y se sintieron cómodos. Pensábamos que venían a despertar leones, pero querían ser corderos de los grandes capitales.

Acuerdo confidencial con Bessent y Trump

"No queremos que Argentina sea un Estado fallido", dijo el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista que dejó más inquietudes que líneas de confianza.

"Hace cuarenta años que trabajo en los mercados, especialmente con monedas. El secreto es comprar barato y vender caro, el peso argentino esta subvaluado", interpretó Bessent, ante la señal Fox News, con una mirada que va a contrapelo de lo que entienden economistas (incluso del FMI), que descuentan que después de las elecciones del 26 de octubre tendrá lugar una devaluación de la moneda nacional.

-¿Qué opina usted de esta escena que protagoniza Bessent?

Pagano- Creo que cualquier tipo de acuerdo que implique un endeudamiento debe debatirse en el Congreso. Así lo establece la Constitución en su art. 75 inc. 4 y 7, y cualquier decisión que sea aplicada por otra vía es nula de nulidad absoluta. El salvataje norteamericano no hace más que demostrar que el rumbo de la economía es erróneo y que el plan financiero (nunca se aplicó un plan económico) fracasó.