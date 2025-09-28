Varios economistas vaticinan una devaluación para después de octubre

“Después de octubre habrá una nueva devaluación” lanzó el economista Claudio Lozano, quien aseguró que el Gobierno sostiene artificialmente el tipo de cambio con medidas transitorias y sin resolver el problema estructural de divisas.

El economista y ex diputado Claudio Lozano analizó en Splendid AM 990 la situación económica actual de Argentina en el marco del nuevo cepo cambiario.

Señaló que el Gobierno busca llegar a las elecciones de octubre sin sobresaltos, a costa de implementar medidas que no resuelven el problema de fondo. “La situación de crisis cambiaria subsiste, nada se ha resuelto”, expresó.

Promesas externas y fuga de divisas

Según publica elargentinodiario, Lozano explicó que la estrategia del Gobierno se sostiene sobre dos pilares: una promesa de ayuda por parte de Estados Unidos sin respaldo financiero inmediato y la liquidación anticipada del agro, que aportó aproximadamente 7.000 millones de dólares. Sin embargo, resaltó que el dinero se fuga rápidamente: “Todo entra por una ventana y se va por la otra”. Según sus estimaciones, ya salieron del país 17.600 millones de dólares en lo que va del año, una cifra que supera el ingreso de fondos del FMI.

Lozano: “Después del 26 habrá una nueva devaluación”

El economista anticipó un cambio brusco en el escenario post-electoral: “El Gobierno quiere llegar a octubre con un tipo de cambio contenido, pero después del 26 habrá una nueva devaluación acompañada de recesión y condicionamientos geopolíticos”. También expresó que la idea de dolarizar no fue descartada por el oficialismo. “Para dolarizar hacen falta dólares y nunca estuvieron disponibles. Pero el oficialismo promueve cada vez más el uso del dólar en el mercado, empuja acuerdos con el Tesoro norteamericano y no descarto que insistan en ese objetivo”, indicó.

Críticas al Congreso y a la “oposición complaciente”

Lozano apuntó contra el Parlamento por su rol durante los primeros meses de gobierno: “Hasta hace dos meses fue absolutamente funcional a Milei. Gracias a gobernadores, sectores del PRO, de la UCR y del PJ, un gobierno con apenas seis senadores y 37 diputados pudo gobernar por decreto”. A su juicio, la agudización de la crisis cambiaria modificó la dinámica legislativa y generó los primeros límites al poder Ejecutivo.

Riesgos de los acuerdos internacionales

También advirtió sobre las implicancias de los entendimientos con Estados Unidos. “La agenda que se plantea bajo el tutelaje del Tesoro norteamericano esfuma la perspectiva de construir un proyecto de desarrollo autónomo”. Por eso, reclamó que cualquier acuerdo de este tipo sea revisado por el Congreso y discutido en el ámbito institucional correspondiente.

Evaluación del escenario político

En relación al proceso electoral, Lozano sostuvo que el oficialismo enfrenta un contexto de fuerte desgaste: “Está golpeado, con un deterioro profundo en las condiciones de vida y una sociedad que dejó de creer en Milei”. Mencionó el escándalo de corrupción en el área de discapacidad y los conflictos con pequeños y medianos productores como ejemplos de crisis internas.

Finalmente, expresó su deseo de renovación parlamentaria: “Ojalá las elecciones de octubre nos permitan barrer del Congreso a esa oposición complaciente que, en nombre de la gobernabilidad, hundió al país junto a este gobierno”.

A su turno, y en comunicación con MEDIOS RIOJA, Noemi Brenta, economista y especialista en deuda y relación con el FMI se refirió al respaldo del organismo internacional tras la derrota electoral de Milei en Buenos Aires.

En ese aspecto, dijo que, «el gobierno de Milei es un aliado importante para Estados Unidos y van a sostenerlo todo lo que pueda».

“El régimen cambiario con el acuerdo de facilidades extendidas, con desembolsos extraordinarios, ese gran apoyo del fondo respecto del tipo de cambio significó el cambio en el régimen cambiario”, explicó.

Y aclaró que, “el gobierno tiene permitido intervenir, pero no a través del Banco Central sino del Tesoro. Si el dólar se acercara al límite de la banda cambiaria, puede intervenir el Banco Central, vendiendo para sostener que el tipo de cambio no se dispare hacia arriba”.

Por su parte y en diálogo con Canal E, el economista Ernesto Mattos advirtió que el gobierno está usando el tipo de cambio de forma “meramente electoral”, sin pensar en el futuro económico del país.

Un tipo de cambio con objetivos políticos

“Lo que está haciendo el gobierno es poner un precio máximo y un precio mínimo”, explicó Mattos, al analizar el sistema de bandas cambiarias aplicado por el oficialismo. Según el economista, esta maniobra es una manera encubierta de controlar el valor del dólar, algo que contradice los principios de libre flotación.

“Eso, en cualquier manual de economía, debería generar un mercado paralelo”, agregó, haciendo referencia a la presión del dólar ilegal. En su visión, el gobierno está destinando los pocos dólares que ingresan —en parte por la liquidación del sector agroexportador— a mantener artificialmente el tipo de cambio, con fines meramente electorales.

“La pregunta es si están utilizando todo el apoyo político y los dólares del campo sólo para ganar una elección o si están pensando en cómo sigue la Argentina”, planteó con preocupación.

Riesgos de una doble devaluación

Consultado sobre la posibilidad de una nueva devaluación, Mattos fue tajante: “Ya estás devaluando dos veces en menos de tres meses”, dijo. Para él, la brecha de 200 pesos generada entre las bandas (de $1.100 a $1.500) ya implica una devaluación, cuyos efectos aún no se han sentido del todo.

“El salario de los consumidores no está holgado para sostener estos precios”, aseguró, y advirtió que otra devaluación impactaría aún más en el consumo interno, especialmente en sectores que ya están en caída.

Además, criticó el uso que podría tener el ingreso de divisas tras las elecciones: “¿A qué se va a destinar ese dinero? ¿A infraestructura, a obra pública, a más puertos, o sólo a sostener el tipo de cambio?”, se preguntó, dejando entrever una falta de planificación clara.