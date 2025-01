En el año que terminó, tres de cada cuatro nuevas jubilaciones que otorgó la Anses fueron para personas que recurrieron a alguna forma de moratoria previsional, porque no reunían la totalidad de los aportes que exige la ley.

Las altas de beneficios jubilatorios con moratoria fueron, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social actualizados a mediados de diciembre, 313.950 sobre un total de 427.505. Es decir que prácticamente 3 de cada cuatro jubilaciones que se otorgaron durante el año que terminó fueron para personas que no podían completar los años de aportes requeridos.

Deben sumarse además 48.284 pensiones por fallecimiento habilitadas también por este sistema, prácticamente la mitad de las dadas de alta durante casi todo 2024.

El porqué de las moratorias

La marcada incidencia de ese grupo de prestaciones es un eco de los problemas sociales y laborales de larga data del país, y está también vinculada al hecho de que la normativa previsional está desacoplada de esa realidad.

A la par del avance de las moratorias previsionales, concebidas como políticas transitorias, no se le dio un principio de solución al elevado índice de informalidad laboral, que es el verdadero origen de estas situaciones.

Tampoco se ha revisado el requisito de tener un mínimo de 30 años de aportes para jubilarse ni se consideraron alternativas que contemplasen la situación de quienes hicieron contribuciones menores a los 30 años. A los fines de la legislación formal, el sistema no reconoce ninguna diferencia entre una persona que no tiene ningún año de aportes y una que tiene 29 años.

Mientras que en 2005 las jubilaciones con moratoria representaron el 0,26% del total de las que entonces se pagaban, al año siguiente ya eran el 9,3%; en 2008 llegaron a ser la mitad y en 2015 el 62,3% de las prestaciones jubilatorias puestas cada mes al pago tenían moratoria.

Desde entonces, nunca fueron menos de dos tercios del total. El primer año mencionado, 2005, fue aquel en el que se reglamentó una ley de la década del 90, la 24.476, que había previsto planes de pago de aportes para poder jubilarse, incluso, sin contar con contribuciones previas.

Los que están cobrando

De las prestaciones jubilatorias que están en curso de pago, el 67,7% requirió de moratoria; es decir 2 de cada 3 jubilaciones las cobran personas que no pudieron completar sus aportes.

Son algo más de 3,8 millones de casos, según el dato promedio mensual de 2024, publicado por la ya mencionada dependencia oficial.

Entre las pensiones por fallecimiento, en tanto, son algo más de medio millón las que tuvieron o tienen planes de pago, un tercio del total. Entre jubilaciones y pensiones, las prestaciones “con moratoria” sumaron así, en el dato mensual promedio de 2024 y siempre según datos oficiales, 4.329.041.

La que vence y las que quedan

El primero de los planes para jubilarse, el que se produjo en 2005 reglamentando aquella ley de hace 30 años, sigue vigente. Lo cierto es que perdió mucha fuerza con el paso del tiempo, porque solo permite regularizar aportes no hechos correspondientes a períodos previos a octubre de 1993.

Rigieron después otras normativas pero durante 2023 y 2024 el plan más utilizado fue el de la ley 27.705, el “Plan de Pago de Deuda Previsional”. Es un sistema de “compra” de aportes para la jubilación inmediata que tiene vigencia hasta el 23 de marzo de este año. Y el gobierno de Javier Milei ya anticipó su decisión de que no haya prórroga.

En caso de cumplirse esa premisa (que no haya extensión del plazo), quienes cumplan la edad mínima para jubilarse en el sistema general gestionado por la Anses (60 años las mujeres y 65 años los varones) y no tengan los aportes exigidos, ya no podrán adherir a un plan para comprar las contribuciones faltantes y obtener la prestación inmediatamente.

Esas personas podrán solicitar, en cambio, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es de un monto equivalente al 80% del haber mínimo. No tiene requisitos de aportes, ni diferencia a quienes no aportaron nada de quienes contribuyeron varios años.

Es una prestación para cuyo acceso se exige una edad mínima de 65 años, sin importar si se trata de un varón o de una mujer. De esa forma, el fin de la vigencia del actual plan impactará mayormente en la población femenina, que por diferentes causas es la más afectada por la falta de aportes.

La estadística oficial muestra, de hecho, que entre las jubilaciones percibidas en 2024 por mujeres, el 79,4% (2.831.802, según el promedio mensual) tiene o tuvo plan de moratoria. Entre las correspondientes a varones, en tanto, ese índice es bastante más bajo, aunque de todas maneras significativo: el 47,5% de las prestaciones jubilatorias (981.752 sobre 2.065.658) tuvo planes de pago de aportes.

Cómo es el plan vigente hasta marzo

La ley 27.705 fue aprobada en febrero de 2023 y establece que las personas que tienen la edad de jubilación del régimen general o la cumplen hasta el 23 de marzo de 2025 pueden comprar, a un precio determinado, las contribuciones necesarias para completar los 30 años.

Esa compra de aportes implica contraer una deuda con el Estado. Pero, salvo excepciones, no es una obligación que se deba abonar efectivamente. El mecanismo dispuesto implica que la Anses otorga el beneficio y durante un período se descuenta, del haber mensual, un importe actualizable, con lo cual se va saldando la obligación con el fisco.

Ese sistema de descuentos de haberes no aplica si la persona, por sus ingresos o su patrimonio, no pasa un examen socioeconómico. Sin embargo, incluso para estos últimos casos la ley prevé que se puedan comprar aportes al precio establecido, con la condición de que el pago se haga antes de pedir el beneficio.

Los aportes que pueden adquirirse, en el caso de quienes tienen o cumplan la edad de jubilarse durante la vigencia del plan, deben ser de períodos previos a 2009. Y el valor de cada mes de contribución es, en enero 2025, de $25.971,65.

Los otros planes

La ley 27.705 también creó un plan de adquisición de aportes para personas a las que les faltan hasta 10 años para la edad jubilatoria.

En estos casos se adquieren “unidades de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”.

Cada unidad vale un mes de contribución y pueden comprarse períodos previos a abril de 2012. Lo declarado como deuda se debe pagar antes de pedir la jubilación. Ese plan no dejará de tener vigencia.

Como quedó dicho, hay otra moratoria en curso: la de la citada ley 24.476, pero las posibilidades de ingreso se redujeron fuertemente con el paso del tiempo, porque solo pueden cancelarse deudas por meses previos a octubre de 1993. Y pueden declararse aportes impagos por períodos en que se haya tenido al menos 18 años de edad.