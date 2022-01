Se acerca un nuevo mes y un nuevo año, el 2022 trae interesantes propuestas del mundo del streaming. Netflix lanza nuevas temporadas de exitosas series, como El marginal, Ozark y The Walking Dead, entre otras.

También, películas, contenidos infantiles, documentales y animé.



Conocé todo lo que llega en enero a Netflix:



Series



20 de enero: Riverdale. Temporada 5

21 de enero:

Ozark. Temporada 4, parte 1

Temporada de verano

25 de enero: Snowpiercer. Temporada 3

26 de enero: The Sinner. Temporada 4: Percy



28 de enero:

Estamos muertos

Feria: La luz más oscura

Venir del frío

La mujer de la casa de en frente de la chica en la ventana

Jonathan Van Ness despierta tu curiosidad

30 de enero: The Walking Dead. Ttemporada 10



Próximamente, estará disponible "Soy Georgina"



Películas

20 de enero: Tratamiento real

21 de enero: Múnich en vísperas de una guerra

28 de enero: Jugar en casa

31 de enero: Mercancía peligrosa

Documentales y especiales

18 de enero: Quién maneja los hilos: Tras la pista de los mayores impostores

19 de enero: Divina gula

25 de enero: Neymar: El caos perfecto

Infantiles



21 de enero: That Girl Lay Lay

25 de enero: Ada Magnífica, científica. Temporada 2

28 de enero: Angry Birds: Locuras de verano

28 de enero: Viajes Maestros Pokémon

Animé



28 de enero: Jóvenes en órbita