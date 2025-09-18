La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles que la expresidenta Cristina Fernández deberá abonar, junto con los demás condenados en la causa conocida como Vialidad, el pago solidario de 684.990.350.139,86 pesos en concepto de decomiso.

Se trata de una pena accesoria al delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado que había sido fijada por el Tribunal Oral Federal Nº 2.

La resolución fue adoptada de manera unánime por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes en el fallo validaron tanto el monto a decomisar como la metodología de actualización empleada.

Como la condena había sido en 2024, los peritos debieron actualizar la cifra a decomisar basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En ese marco, la defensa de la ex presidenta presentó un recurso de casación por considerar que la elección del IPC como índice de actualización no era la manera adecuada, al mismo tiempo que calificaron la resolución como “arbitraria, infundada y contraria a su propia jurisprudencia”.