Victoria Villarruel arremetió el viernes por la noche con una seguidilla de mensajes en los que, sin nombrar directamente al presidente Javier Milei, hizo fuertes reclamos hacia la Casa Rosada.

Sobre todo, la vice se quejó por su sueldo, acusando que, por estar congelado, es más bajo que “hasta el de un vocero”.

El episodio ocurre luego de las críticas que recibió esta semana por los salarios de los senadores, que finalmente dejó fijos hasta fines de marzo. En eso, y con dardos también que giró al titular de Diputados, Martín Menem, la número dos del Gobierno aprovechó para defender al Legislativo, cuando aseguró que el Congreso no se puede cerrar porque eso hacen las dictaduras, en lo que pareció apuntar a Milei, que suele denostar a ese poder.

El descargo de la vice llegó a través de respuestas de Instagram que les dio a distintos usuarios que la cuestionaron, un método que utilizó en el último tiempo para marcar su distancia -cada vez más pronunciada- con Milei y su entorno.

Lo hizo en el posteo en el que anunció hace dos días que firmó un decreto para congelar las dietas de los senadores hasta el 31 de marzo, para evitar así que lleguen a los $9,5 millones, luego de las críticas por ese aumento que surgieron directamente desde Balcarce 50.

“Los senadores pagan su comida, viajan a sus provincias, desconozco si tienen otra entrada. A mí no me da el tiempo para nada y encima no me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función”, se quejó Villarruel -que percibe cada mes alrededor de 2,9 millones con los descuentos aplicados- en una de las réplicas. Por decreto, Milei firmó en marzo del año pasado que su sueldo y el de la vice no se movieran.

También dijo Villarruel que, si fuera por ella, les congelaría los salarios a los senadores por todo 2025. “Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, sostuvo.

Pero la distancia la marcó también en dónde más duele a la presidencia: el relato del control de la inflación: “Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, deslizó la vice, directo al corazón del discurso libertario.

El remate de esta idea tuvo aroma a victimización: “Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”. Y remató la idea: “Soy la que menos cobra de todos los funcionarios de primer nivel”.

Contra Martín Menem: “Aumentó 70% su dieta”

En tanto, luego de los halagos que Milei le giró en varias oportunidades a Martín Menem por el manejo que hizo de los haberes de los diputados, Villarruel cargó directo contra el titular de la Cámara baja: “Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor. Yo no creo que un país se haga mintiendo u ocultando las cosas”, dijo la titular del Senado.

En diciembre, Milei había cargado fuerte contra Villarruel por este tema y dejado apartado a Menem. “Cuando vos vas a laburar, hacés un acuerdo con tu empleador de cuánto ganas. No como la mierda de los senadores que levantan la manito y se suben la dieta, y se inventan el aguinaldo. Se subieron dos veces la dieta”, indicó en ese momento el Presidente y, consultado sobre por qué no interactuaba con Villarruel para que solucionara el tema, respondió: “Dice que no puede hacer nada. No sé, Martín hace, qué se yo, recortó un montón de privilegios”.

Defensa del Congreso

Por otra parte, la vice hizo una férrea defensa del Congreso, contraria a los intereses de Milei, que no dudó en vetar las leyes que no le gustaron durante su primer año de gobierno y que atacó en reiteradas oportunidades a los legisladores, a quienes trató, por ejemplo, de ratas.

“Algo es claro: sin Poder Legislativo, con todos sus problemas, nos convertimos en una dictadura, que es lo primero que hacen las tiranías: cerrar el Congreso. Así que ojo, porque eso no es democracia”, sostuvo.

A otra seguidora, que se mostró contra los aumentos de dietas y pidió cerrar el Congreso, la vice le indicó: “¿Cómo vas a cerrar un poder? ¿Queremos una dictadura?”.