Con las fricciones dentro del mundo libertario recrudecidas desde que el presidente Javier Milei cargó directamente contra su vice, Victoria Villarruel, y la tildó de estar cerca de la casta, este sábado por la madrugada la número dos del Gobierno decidió responder las críticas que le gira desde hace tiempo la diputada nacional Lilia Lemoine, próxima al mandatario.

En silencio desde que en una entrevista dijo que ella no formaba parte de la toma de decisiones, que no quería participar de las reuniones de Gabinete y por eso no iba, y que era habitué de la casta y del círculo rojo, Villarruel utilizó su cuenta de X para replicar por el apodo despectivo “Bichacruel” que suelen utilizar sus detractores y sobre todo Lemoine, quien es asimismo ladera de Karina Milei. La hermana presidencial y secretaria general fue la primera que tuvo tensión con la vice.

Frente la catarata de achaques que la diputada nacional le manda desde hace semanas, y que intensificó en las últimas horas, Villarruel comentó un tuit de una usuaria que decía: “Miss Rivotril le dice ‘Bichacruel’ a la vicepresidenta, apodo que inventaron los kirchneristas (después del debate en el que limpió el piso con los despojos de [Agustín] Rossi) que es una genialidad y que a Villarruel le encanta”.

La vice lo avaló. “Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así”, admitió. “Es un sobrenombre épico”,dijo, pero aclaró: “Lástima que se les ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa”.

De esta forma desestimó los dichos de Lemoine, una mileísta de primera hora. De momento, la vice se mantiene en total silencio al respecto de sus tensiones con el Presidente, en medio de una relación que se desgastó con el paso de los meses de gobierno. Milei tampoco ahondó sobre sus comentarios y sus principales laderos, el vocero Manuel Adorni y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscaron bajarle el tono a las declaraciones que había pronunciado sobre su escolta.

Por su parte, tras la entrevista a Milei, Lemoine no paró con sus dardos a la vicepresidenta. Junto a su compañera de bancada Celeste Ponce, con quien tiene una gran relación, los últimos días cargaron contra Villarruel al punto que la vice bloqueó la diputada cordobesa de X. Con Lemoine ya lo había hecho en septiembre. “Si no te bloquea Villarruel, no sos de las fuerzas del cielo”, escribió Ponce en un mensaje que fue avalado por su amiga, quien se rio: “Jajaja demoró 24 horas, pero con esta captura pasás al cielo”.

Esta semana, incluso, Lemoine puso a la exvicepresidenta Cristina Kirchner por encima de la número dos del gobierno libertario. “Cristina es chorra, pero no traicionó a su partido y la gente que la llevó al poder. Hay una diferencia”, declaró.