Mientras crece el volumen del escándalo en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó este sábado que la Argentina atraviesa "un momento difícil y bastante confuso".

La titular del Senado (hace tiempo afuera de la mesa decisoria del Gobierno nacional) se expresó acerca del caso de las presuntas coimas en Discapacidad al participar en la inauguración, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, de una obra junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, referente de Provincias Unidas, el frente electoral que formaron distintos mandatarios, con participación destacada del candidato a diputado por Córdoba Juan Schiaretti.

Volviendo a la vicepresidenta, cuando fue consultada sobre cómo se siente en el actual momento, Villarruel dijo que se trata de “definiciones políticas difíciles en un momento difícil y bastante confuso".

La vice fue apartada casi desde el inicio de gestión del actual Gobierno nacional y mantiene una fría enemistad tanto con el presidente Javier Milei, como con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quien estaría comprometida en el caso abierto tras la filtración de audios de Diego Spagnuolo.

Según allegados a Villarruel, la vice no haría más declaraciones sobre el tema “por respeto al presidente”

Desde Chubut, Villarruel realza su rol institucional: "A mí me votaron como vicepresidente y estoy cumpliendo con toda responsabilidad y rectitud mi obligación institucional que es presidir el Senado de la Nación, así que quiero darle tranquilidad a los argentinos de que más allá de los devenires políticos estoy cumpliendo con mi rol, lo cumplo con probidad y parte de ese rol es recorrer las provincias, estar en contacto con los gobernadores y escuchar sus necesidades", dijo al medio ADNSUR.

Durante las últimas jornadas han circulado fotos de Spagnuolo con un sinfín de figuras “libertarias”, entre ellas la propia Villarruel. Por tal motivo -porque las especulaciones abundan en política- se vinculó a la vice con filtración de los audios. Sin embargo, en los materiales difundidos hasta el momento el ex titular de la ANDIS no nombra en ningún momento a la presidenta del Senado.