Siguen los cruces dentro de Juntos por el Cambio, desatados luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidiera “elecciones concurrentes” en su distrito, para elegir al candidato a sucederlo en la ciudad de Buenos Aires y el candidato presidencial, el día en que se realicen las PASO, en contra de la pretensión del sector del PRO encabezado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En medio de la interna a cielo abierto, María Eugenia Vidal salió el lunes con la propuesta de que el PRO baje todas sus candidaturas, para rediscutir el programa de gobierno que ofrecerán a la sociedad. “Creo que el PRO tiene que bajar todas las candidaturas, a todos los cargos y volver a empezar; pensar cuál es la mejor oferta que le tiene que hacer a los argentinos en la provincia, en la ciudad y el país”, aseguró en una entrevista radial.

Vidal finalizó afirmando que "eso me parece mucho más importante que el nombre de una persona". La propuesta no fue apoyada por ninguno de los otros referentes del PRO.

Pero en esta jornada, el que tomó el guante fue el presidente de la Unión Cívica Radical, gobernador de Jujuy y pre candidato a presidente, Gerardo Morales. El dirigente, más cercano a Rodríguez Larreta, afirmó que le llamó la atención “la propuesta de Vidal, pero es para el PRO, nosotros somos otro partido”.

Y en esa dirección agregó que "hay mucho ruido en el PRO, no me quiero meter hasta que se tranquilice un poco todo. Salvo que se haya arrepentido Macri”, dando lugar a especulaciones que rondan en los ámbitos periodísticos y de analistas políticos.

El dirigente radical añadió que "está muy complicada la situación, pero se va a resolver, van a transcurrir las PASO y vamos a estar todos unidos para afrontar lo que viene, que es gobernar la República Argentina”.

“No creo que ningún dirigente del PRO, del radicalismo, de la Coalición Cívica o del peronismo republicano que sea tan irresponsable para romper Juntos por el Cambio", concluyó.

Los ánimos caldeados se profundizaron luego de que Macri mostrara sus coincidencias con las posturas de Javier Milei. Había dicho que el ala dura del PRO “propone las mismas cosas, pero tiene la experiencia que le falta al economista”. Luego, ante empresarios, llamó a “semi dinamitar todo”.

Tras las declaraciones de Macri, el líder de la Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó que estaría dispuesto a acordar con el sector del ex mandatario y Patricia Bullrich para las próximas elecciones.

“Obvio. De hecho lo propuse. Una de las cosas que le planteé es que yo no puedo estar dentro de Juntos por el Cambio. Yo creo que Mauricio Macri quiso hacer las cosas bien. Por eso dije que si esa ala decidía ir por fuera de JxC e ir a una interna. Que la gente elija y que si ganaban, yo los acompañaba”, aseveró Milei.

El condimento extra lo había agregado el último domingo Lilita Carrió, de la Coalición Cívica, quien aseguró que al ex presidente no le interesaba estar en Juntos por el Cambio. “Macri no quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere estar con Javier Milei", había disparado la dirigente.