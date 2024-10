VIDEO: Lilia Lemoine habló de reactivación económica y puso de ejemplo a un arquitecto que ahora trabaja de Uber

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, defendió las políticas del gobierno de Javier Milei y habló de la reactivación económica citando un ejemplo que generó controversia y se volvió viral.

En una entrevista en LN+, contó que un amigo de la juventud es arquitecto, pero para llegar a fin de mes también realiza viajes como conductor de la aplicación Uber.

“Falta —para la reactivación—, les falta a muchos sectores. Sin embargo, en muchos sí empezó a reactivarse. Hay comentarios de gente. Todavía no es para festejar porque hay gente que la está pasando mal, pero me están diciendo, ‘che, ¿sabés que me está yendo muy bien? ¿sabés que empecé a vender de nuevo?’", expresó en la nota del miércoles por la noche.

La legisladora oficialista mencionó lo que el amigo arquitecto le dijo: "‘Estoy manejando un Uber, soy arquitecto, el sector bajó en este momento, no me alcanza para pagar la tarjeta, manejo Uber’”.

"Me dijo, como la mayoría de gente que maneja Uber, ‘es un cambio de paradigma, yo puedo mantenerme con esto, tengo que esperar el momento’. Hay subidas y bajadas en todo”.