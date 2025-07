En una semana muy conflictiva para el poder ejecutivo nacional, se sumó un punto más de alta de tensión política. La Vicepresidenta Victoria Villarruel arremetió con fuerza contra Javier Milei luego de que el Presidente la criticara y la tildara de “traidora” por habilitar la sesión del Senado del jueves, cuando la oposición aprobó leyes que complican la estrategia de la Casa Rosada.

El viernes por la noche, la vice no solo defendió esos proyectos con argumentos que también plantearon desde las bancadas opositoras del Gobierno -como sacar fondos a la SIDE para dárselos a los jubilados- sino que, por primera vez, frontalmente y sin ambages, se quejó por las actitudes de Milei.

Como siempre, Villarruel hizo su descargo a través de respuestas a comentarios que le dejan en Instagram usuarios que la siguen.

Ante el planteo de un seguidor, que le preguntó por qué avaló la sesión y convalidó “romper el equilibrio fiscal”, sostuvo: “Si hay equilibrio, entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y una discapacitada, menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE, y listo”.

Dijo también que los proyectos ya venían con el aval de Diputados. “No sé por qué se ponen así conmigo y no con los responsables”, deslizó en una frase que pone el acento sobre el rol del Presidente de la Cámara de Diputados, el cada vez más cuestionado, Marín Menem.

Además, pidió “dejen de fumarse un ombú” a quienes la acusan de ir contra el Gobierno. “Hay mucha gente sufriendo y ustedes viniendo a patotear a un vicepresidente por cumplir con su función”, se quejó. También negó haber “abandonado al pueblo” y, por el contrario, aseguró que otros lo hicieron. “Soy el funcionario que más seguido ve al pueblo. Porque voy al supermercado, me compro mis propias cosas y viajo por todo el país. Hace rato que nadie ve a los argentinos”, refirió.

En eso, se definió como “nacionalista” y negó cualquier vinculación con el kirchnerismo. "Si tenés alguna acusación legal, te espero. Pero si vas a hablar por boca de cotorra mejor llamate a silencio“, le dijo a una persona que la ligó con la oposición.

Contra Milei, Karina y “la Limones”

Ya en relación con Milei, respondió las críticas por supuestamente no estar al lado del mandatario. “¿Un presidente que no puede ni saludar a una persona con la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él, que yo la educación no la pierdo nunca”, resaltó. En otro posteo agregó: “Cuando el Presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas, dado que no me habla”.

Asimismo, sostuvo: “El Presidente no debe traicionar lo que dijo porque, si lo hace, los demás debemos marcárselo”.

Pero hubo otras respuestas incluso más fuertes. Cuando le achacaron haberse “transformado en casta”, Villarruel arremetió: “¿En serio yo me corrompo viviendo en mi departamento y de mi sueldo? ¿O se corrompe más quien viaja por el mundo, mete familiares, vive en un palacio y no sale de ahí para ver cómo la pasa la sociedad?”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tampoco quedó exenta de los dardos. Cuando afirmó que viaja en avión de línea, Villarruel marcó: “No uso aviones del Estado, esos solo los usan Milei y su hermana”.

La diputada nacional Lilia Lemoine, que siempre la critica, fue otra de las apuntadas, cuando un seguidor le dijo a Villarruel que no entendía por qué había “traicionado” a Milei, que la eligió como compañera de fórmula. “No sé por qué no puso a la hermana o a la Limones, que a ustedes les gustan tanto", ironizó.

También se mostró despreocupada cuando le plantearon que el Presidente será recordado y ella, como vice, no. "Mejor, así vivo mi vida en paz, dado que así vivimos los que no robamos", deslizó.

El contexto de la pelea

Las tensiones en la cúpula del poder libertario se acentuaron esta semana después de que la oposición consiguiera que avanzara en el Senado un temario que repudiaba la Casa Rosada y que incluyó un aumento para jubilados, una nueva moratoria y la emergencia en discapacidad, que venían de Diputados y salieron aprobados. Asimismo, obtuvo el aval de la Cámara alta un paquete propuesto por los gobernadores.

Antes de que comenzara el debate, desde el Gobierno plantearon que la sesión era ilegal porque la oposición se había autoconvocado y había logrado solo una mayoría simple cuando, según los funcionarios nacionales, se necesitaban dos tercios para arrancar la sesión.

Pese a la presión sobre Villarruel, el debate dio inicio, autorizado por el secretario parlamentario, Agustín Giustinian. La vice presidió una parte y, después, cuando la bancada libertaria se levantó, quedó a cargo de la senadora peronista Silvia Sapag.

Mientras eso pasaba, los operadores en redes que bajan el mensaje de la Casa Rosada fustigaron a Villarruel, que además tuvo un intercambio en X por este tema con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Más tarde, el propio Milei la tildó de “traidora”.