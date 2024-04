La vicepresidenta Victoria Villarruel se desligó este miércoles de la foto que la retrató presidiendo la sesión donde los senadores aprobaron aumentar su sueldo de $1,7 millones a por lo menos $4 millones.

"Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que NO tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción", expresó Villarruel a través de su cuenta de X.

La titular del Senado señaló que su rol no es el de senadora y agregó: "no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones".

El aumento del salario de los senadores fue aprobado este jueves en una sesión prevista para convalidar los pliegos de los embajadores que impulsó el gobierno de Javier Milei.

Con los dos tercios de los presentes el senador salteño Juan Carlos Romero introdujo el proyecto para incrementar las dietas y los items de desarraigo y viáticos. La propuesta fue aprobada a mano alzada y sin registro de quienes votaron a favor y en contra, según publicó ElDiarioar.

Meses atrás los titulares de la Cámara Alta y de la Baja, Victoria Villarroel y Martín Menem, debieron dar marcha atrás con el aumento otorgado a los legisladores en medio de un escándalo que también alcanzó al presidente Javier Milei y a su gabinete.