En la Argentina se confirmaron 10 nuevos casos de viruela del mono durante la última semana, lo que representa un aumento de más del 30% en la cifra de contagios acumulados en lo que va del año, según las estadísticas que publica el Ministerio de Salud de la Nación.

Los nuevos contagios se registraron en su totalidad en la región Centro del país, siguiendo el patrón que viene mostrando el relevamiento oficial de la enfermedad. Es que de los 42 casos confirmados durante 2024, 38 son de esta zona (es decir, el 90%).

Al ver el detalle de los infectados reportados durante los últimos siete días, el informe precisa que siete son de la Ciudad de Buenos Aires, dos de la Provincia de Buenos Aires y uno de Santa Fe.

"Luego de la alerta emitida en la SE33 (semana epidemiológica 33) aumentó la sensibilidad del sistema de vigilancia, llegando a 180 notificaciones de casos sospechosos en las dos semanas posteriores (77% del total de notificaciones registradas durante el año hasta el momento), permitiendo la detección de 29 de los 42 casos confirmados en lo que va del año. Del total de casos confirmados del periodo, el 84% fue confirmado en las últimas 4 semanas", detalla el reporte oficial que fue difundido a primera hora de este lunes.

El reporte oficial sostiene que la edad media de los pacientes que contrajeron la enfermedad en el país es de 34 años (con un mínimo de 20 y un máximo de 49) y, a excepción de una mujer, son de género masculino. Tres de los casos requirieron internación, pero ninguno demandó asistencia en terapia intensiva. No se registraron en lo que van del año fallecimientos por este virus en el país.

En cuanto a los síntomas, todos los casos presentaron exantemas (erupciones en la piel), más del 60% tuvo fiebre y en menor proporción tuvieron linfoadenopatías, mialgias, cefalea, astenia y proctitis.

El Ministerio de Salud informó además que en 17 de los casos confirmados se realizó la identificación de las variante, en el Instituto Malbrán, y todos corresponden al clado II. De esta forma, aún no hay registro del clado I, que es el subtipo más peligroso de la enfermedad.

¿Qué es la viruela símica/ Mpox?

La viruela símica, Mpox o monkeypox es una enfermedad producida por un virus, que se transmite de animales a humanos y se puede transmitir también de una persona a otra a través del contacto físico piel a piel.

El período de incubación suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días.

La enfermedad a menudo es autolimitada y los síntomas generalmente se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a 21 días.

¿Cómo se transmite?

Se transmite por contacto físico estrecho de persona a persona (por ejemplo, cara a cara, piel con piel, boca con boca, boca con piel), incluido el contacto sexual. Un mayor número de parejas sexuales puede aumentar la exposición al virus. En el brote actual la gran mayoría de los casos ocurren en hombres que tienen sexo con otros hombres, aunque cualquier persona puede adquirir la enfermedad sin importar su identidad de género o su orientación sexual. La transmisión durante las relaciones sexuales puede ocurrir aunque no exista penetración o se use preservativo. Aunque éste es muy efectivo para prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, su rol para evitar la transmisión de la viruela símica es muy limitado.

La viruela símica o Mpox también puede transmitirse:

Por contacto cercano o estrecho con lesiones, gotitas respiratorias y materiales contaminados, como toallas y ropa de cama.

Una persona gestante cursando la infección puede transmitirla al feto desde la placenta, y durante o después del nacimiento a través del contacto piel con piel.

Aquellas personas que interactúan estrechamente con una persona enferma de Mpox, incluidos los trabajadores de la salud, convivientes y las parejas sexuales, corren un mayor riesgo de infección.

¿Cuáles son los síntomas?

La viruela símica o Mpox se caracteriza por las lesiones en la piel o mucosas. Estas lesiones pueden ser manchas rosadas planas o sobreelevadas, úlceras, ampollas o costras y generalmente producen dolor que puede ser intenso. Las lesiones pueden ser pocas o muchas y ubicarse en la piel o mucosas de cualquier parte del cuerpo, y son frecuentes en la región genital o anal.

También puede presentarse sin lesiones en la piel (por ejemplo, como inflamación aislada de la garganta o el recto).

Suele causar fiebre, cansancio, dolor muscular o de cabeza, inflamación de los ganglios y dolor en la región genital, el ano o el recto.

Es muy frecuente la coinfección con otras infecciones de transmisión sexual.

Las personas con inmunidad disminuida tienen mayor riesgo de padecer formas graves.

¿Qué tengo que hacer si creo tener viruela símica / Mpox?

Si pensás que podés tener viruela símica/Mpox, es importante que evites el contacto con otras personas y que consultes de inmediato a un centro de salud. También es una buena oportunidad para hacerte el test de VIH y otras ITS, y que hables con el equipo de salud sobre la posibilidad de tomar PrEP o PEP.

¿Cómo se previene la viruela símica o MPox?

En la actualidad, la mejor manera de prevenir es evitar el contacto piel con piel con personas infectadas o que tengan síntomas como fiebre, malestar general o lesiones en la piel..

¿Existe una vacuna disponible para prevenir Mpox o Viruela símica?

Actualmente, la vacuna de viruela disponible a nivel mundial no ha sido precalificada por la OMS para su utilización en viruela símica o Mpox. . Sin embargo, hay países como Canadá, Estados Unidos, algunos países de la Unión Europea, Chile, Brasil y Perú donde se está utilizando la vacuna basada en una cepa del virus vaccinia. Su producción es limitada ya que está dirigida a la inmunización en áreas endémicas y poblaciones especiales específicamente seleccionadas. Actualmente no se recomienda la vacunación masiva ni de la población general. En el caso de Argentina, no hay registro ni solicitud de registro en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). No se encuentra disponible en Argentina.