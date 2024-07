El tour de diputados de La Libertad Avanza por las celdas donde duermen represores de la última dictadura militar en el Penal de Ezeiza tuvo un nuevo capítulo con las declaraciones de una las participantes que intentó desligarse.

“Yo me siento, y me sentí en su momento engañada, defraudada", dijo la diputada Lourdes Arrieta sobre el organizador del recorrido, su par entrerriano Beltrán Benedit.

En total fueron seis los diputados libertarios que subieron a una combi gestionada por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y visitaron a los represores Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Carlos Suárez Mason, entre otros reconocidos genocidas.

La visita fue promocionada por Benedit a través de un grupo de Whatshapp de legisladores de LLA sin mayores detalles. Sólo mencionó que se trataría de "una visita humanitaria desde la política" y pidió foto y DNI de los interesados en assistir.

En declaraciones a medios mendocinos, Arrieta dio una insólita justificación sobre su encuentro con Astiz, "el ángel de la muerte, condenado a cadena perpetua por secuestros y torturas en la ESMA.

“No sabía quién era Astiz, no sabía porque aparte nací en el ‘93, no tengo idea, yo solamente sé que se juzgaron a quienes se tenían que juzgar, no les conocía las caras hasta ese momento y cuando salí del penal me puse a ‘googlear’ justamente quién era”, dijo la representante de La Libertad Avanza en una entrevista con MDZ Radio .

Arrieta dijo que está a disposición de presentarse a una comisión evaluadora de conducta en la Cámara de Diputados tras los planteos de expulsión que emitieron diferentes bloques legislativos.