Volvió el cepo: el gobierno limitó la compra de dólares

El Gobierno nacional volvió a imponer restricciones al acceso a la moneda extranjera.

Desde este viernes, las personas que compren dólar oficial no podrán operar en los mercados financieros, como MEP o contado con liquidación, y quienes lo hagan por esa vía tampoco podrán acudir al mercado oficial, por al menos 90 días.

La decisión del Banco Central impone el cepo cambiario para individuos, que había sido flexibilizado en abril pasado. En aquel momento, la restricción se había levantado para personas humanas, pero se mantuvo para empresas.

La nueva medida llegar para frenar “rulos” con el contado con liquidación y el MEP.

Durante la última semana, ya se habían fijado límites similares para directivos y empleados de entidades financieras. Ahora la restricción alcanza a todos los compradores de divisas, con el objetivo de reducir la especulación y acumular reservas.

El refuerzo de dólares en las arcas del Banco Central y del Tesoro forma parte de los compromisos asumidos con el FMI, en el marco del nuevo acuerdo con los Estados Unidos.