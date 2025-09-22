El vuelco de un camión frigorífico en un puente de Mendoza causó momentos de tensión este lunes debido al intento de robo de las reses por parte de vecinos y a los disparos de goma de fuerzas de seguridad para resguardar la mercadería esparcida en la localidad de Guaymallén.

Cerca del mediodía, el camión chocó contra un utilitario que iba delante suyo y sufrió el desprendimiento de una rueda en el Acceso Este. Después del insólito impacto, el camión se desbarrancó a la altura de Cañadita Alegre.

El camión volcó sobre uno de sus laterales y el conductor quedó atrapado dentro de la cabina. Un equipo de la Brigada de Bomberos Voluntarios logró rescatarlo sin heridas de gravedad.

En paralelo, efectivos de la Policía de Mendoza e Infantería desplegaron un operativo para resguardar las rosadas reses que se apilaron sobre la tierra después de que las puertas se abrieran de par en par por el impacto de la caída.

Un grupo de vecinos se acercó ante el suceso en un día bajo la primavera mendocina. Al pasar las horas, los primeros curiosos que llegaron para ver lo ocurrido dieron paso a algunos otros que se propusieron sacar provecho y robar algo de carne.

En medio de algunos bocinazos por el corte de tránsito en el Gran Mendoza, los uniformados recurrieron a los gases lacrimógenos y a balas de goma para defender la mercadería del frigorífico y evitar un desborde frente a las personas que intentaban sobrepasar las vallas y tiraban piedras para abalanzarse sobre la carne.

Los forcejeos, las corridas y el humo blanco de los gases se sucedieron durante algunos minutos en Guaymallén sin que se registraran heridos de gravedad.