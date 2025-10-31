Los vuelos en Argentina se verán afectados durante el mes de noviembre por medidas de fuerza de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA).

El sindicato informó que el cronograma de paro que se extenderá a lo largo de nueve jornadas, entre el 3 y el 30 de noviembre.

Las acciones de ATEPSA consistirán en paros con franjas de ocho horas de duración, las cuales, en esta etapa, afectan exclusivamente los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.

Además las acciones del sindicato informaron intentará bloquear toda actividad de instrucción y capacitación del personal de EANA, así como también todas las comisiones de servicio, consideradas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) señaló que las medidas de fuerza son “ilegítimas”.

La firma comunicó que las medidas gremiales son "ilegítimas" porque indicó que el acuerdo paritario está vigente hasta diciembre.