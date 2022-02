Yao Cabrera tuvo días atrás una fuerte caída luego de sufrir un desvanecimiento en su casa. Estuvo varias horas inconsciente y tuvo que ser hospitalizado.

El estado de salud del youtuber de 25 años era grave pero se pudo recuperar y ya se encuentra de regreso en su hogar. Allí, usó las redes para llevar calma a los más de 9 millones de seguidores de su red social Instagram.



Agradeció a quiénes se preocuparon por su estado y también a los que querían verlo "muerto": “Ya me encuentro en mi casa. Muchas gracias a todas las personas, desde mis amigos, familiares, la prensa o inclusive a los que me querían ver muerto”. También expresó: “Decirles que estoy un poco asustado con lo que me pasó y que por el momento no voy a hacer declaraciones con lo sucedido”. El mensaje continúa: “Quiero estar con mi familia y en reposo absoluto hasta tener los resultados finales del golpe en mi cabeza”.



Además, habló sobre el combate que tiene pautado con el Chino Maidana en Dubai y para el cual estaba entrenando previo al accidente: “Quiero pelear el 5 de marzo y eso es lo que va a pasar, en mi mente solo está la pronta recuperación para darles el mejor show de todos”. Terminó la publicación con “un abrazo grande".

Este martes, su abogado dijo a los medios de comunicación, que el youtuber ya había dejado el hospital, aunque continuaría en tratamiento. “Ya le dieron el alta, ambulatoria, en siete días hacen una nueva tomografía. Mientras, siete días de reposo y le darían el alta definitiva si la última tomografía sale bien”.



Los médicos van a determinar si Cabrera estará en condiciones óptimas para afrontar el combate con Maidana en Dubai.

