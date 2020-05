En estos tiempos de pandemia, los argentinos y argentinas tenemos otro problema gravisimo, que es el recrudecimiento de femicidios debido a que las mujeres están obligadas a vivir bajo el mismo techo con sus agresores.

La Universidad Nacional de Córdoba ha producido un instructivo sobré qué es la violencia de género, cuáles son y qué se puede hacer si sos victima o conoces a alguien del entorno que está viviendo esta situación.

"Quedate en casa" no es la consigna ideal para las mujeres ya que su propia casa no perece ser el lugar más seguro en estos tiempos de cuarentena. Sin bien no podemos hablar de pandemia, porque no inhalamos enfermedad, se trata del maltrato y la muerte de mujeres en manos de hombres que mal creen que tienen el derecho de hacerlo, cuando en realidad son criminales.

De esta situación también se sale con educación para cambiar paradigmas. Por eso es importante que todos y todas conozcamos de qué estamos hablando.

La tarea a cargo del Campus Virtual de la UNC, marca que es la violencia de género y la violencia familiar, qué pasa en el caso que sean menores de edad, ancianos o ancianas, discapacitados o discapacitadas, que al estar en situación de incapacidad sufren violencias y no pueden denunciarla. Quiénes tienen la obligación de hacer la denuncia ante la justicia.

¿Cómo hacer las denuncias sobre violencia familiar?

En este instructivo, se informa además sobre cómo denunciar, quiénes pueden hacerlo y un aspecto muy importante a tener en cuenta es que se puede hacerlo de manera anónima a los siguientes números:

- Polo Integral de la Mujer: 0800-888-9898

- Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Presidencia de la Nación Argentina: 144

