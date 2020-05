La doctora en Química Farmacéutica de la UNC, Beatriz Caputto, es la primera mujer en 150 años de historia de la Academia Nacional de Ciencias en ser electa presidenta de la entidad.

Caputto delineó ejes que guiarán la nueva gestión en la Academia y destacó el rol de las mujeres en la ciencia, la necesidad de fomentar el estudio de carreras científicas, tecnológicas, ingenierías y matemática; la necesidad de la educación pública gratuita y el impacto de la pandemia de coronavirus en el trabajo de la Academia.

Beatriz Caputto se mostró feliz por su designación y la calificó que de una importancia bárbara para cualquiera que tiene actividad en la academia: "Tuvo una repercusión que no me esperaba. Me siento muy honrada, siento que es una responsabilidad enorme. Me doy cuenta que por yo ser mujer, muchos nos miran más que de costumbre. Tengo una comisión directiva fantástica que me acompaña, así que no sólo es una tarea mía, vamos a trabajar en conjunto. Tenemos una prosecretaria y una tesorera, así que habrá tres mujeres en la comisión directiva, y entre todos esperamos hacer la mejor gestión posible. Por la pandemia, estamos en una situación que nadie esperaba, pero vamos a ver cómo salimos."

Además la científica remarcó que "Todos estamos viendo los cambios culturales que están ocurriendo. Claramente hay una lucha mundial por facilitarle a la mujer que pueda ocupar las posiciones que quiera ocupar. Que pueda desarrollarse, competir y ocupar los lugares que estamos perfectamente capacitadas para ocupar. Ha llevado mucho tiempo, a algunas le costó más, a otras menos. Felizmente, debo decir que nací en un hogar donde nunca se puso en duda que tenía el mismo derecho que cualquier varón a estudiar y desarrollar las tareas que yo quisiera. Pero no es la situación de todas las chicas si uno mira la historia presente y pasada."

La flamante titular de la Academia Nacional de Ciencias ejercerá este rol hasta el 2024.

"La vida dos veces" con Mario Díaz y Mauricio Pereyra

También les contamos sobre el proyecto seleccionado por la Convocatoria Cultura 2020 de la UNC “La vida dos veces”, un recital homenaje poético musical multimedia que se presentó el pasado viernes y fue compuesto por un puñado de poemas, canciones y narraciones de los poetas Armando Tejeda Gómez y Hamlet Lima Quintana a cargo de los cantautores y compositores Mario Díaz y Mauricio Pereyra, en voz y guitarra, en compañía de los músicos: Aldo Cerino al piano, Miguel Rivaynera en guitarra y la presencia de “Danza Fértil Ensamble” en la performance.

