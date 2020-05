Las distintas unidades académicas de la UNC están dando a conocer su cronograma de exámenes para este semestre, particularmente y por ahora, para el turno del mes de Mayo de este año en curso 2020.

Debido a que esta es una cuestión muy dinámica que se va actualizando día a día, en esta nota brindamos sólo un adelanto de los datos recabados hasta esta jornada.

La Facultad de Artes Informa a toda la comunidad de la facultad que se suspenden, de modo excepcional, las mesas especiales del turno de mayo previstas en el Calendario Académico

Ante el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional se puso en consideración y evaluación la propuesta manifestada por el Consejo Académico de suspender de modo excepcional las mesas especiales de examen del turno de mayo contemplado en el Calendario Académico del presente año lectivo.

La Facultad de Ciencias Económicas informa que sigue trabajando para generar las herramientas necesarias para adaptar el cursado a la propuesta virtual, lo que hizo necesario adecuar el Calendario Académico 2020 para garantizar las condiciones necesarias para las evaluaciones previstas. Se dispuso la modificación de los turnos de exámenes de mayo y julio-agosto a los fines de asegurar los requerimientos tecnológicos y de seguridad informática que sean necesarios para estas instancias. También se dispuso la reprogramación del inicio de clases del segundo semestre.

Calendario completo y más información en http://www.eco.unc.edu.ar

Facultad de Psicología informó la suspensión de la mesa de Mayo. Luego de realizar un análisis exhaustivo de la situación actual, el Comité de Emergencia Académico-Sanitario en el que se encuentra representada la comunidad de nuestra facultad (a través de las autoridades, las agrupaciones estudiantiles, y los 4 claustros) se llegó a la conclusión de que no es posible garantizar las condiciones necesarias para poder llevar adelante los exámenes finales del mes de mayo.⁣ Ante esta situación, se tomó la decisión de suspender los exámenes por el turno de mayo, adoptando además una serie de medidas destinadas a garantizar los derechos de los estudiantes ante esta situación:⁣

⁣La suspensión de plazos y prórrogas de regularidad y condicionalidad.⁣ Permitir la inscripción a Seminarios Electivos No Permanentes. Contemplar las situaciones particulares de quienes tienen pocas materias por rendir para finalizar la carrera, y entonces establecer la suspensión de plazos para presentación de trabajo final de las prácticas supervisadas y prácticas pre profesionales.⁣ Permitir la presentación de anteproyectos con dos materias de cuarto sin rendir el examen y de tesis con dos materias sin rendir, y demás trámites que lo requieran. ⁣

Además, el Comité de Emergencia empezará a trabajar desde ahora mismo para que los turnos de exámenes de julio sí puedan llevarse adelante aunque continúen vigentes las medidas de aislamiento social.

La Facultad de Lenguas compartió un resumen de las medidas tomadas y del funcionamiento de nuestras actividades en el marco de la emergencia sanitaria. Se ha dispuesto la suspensión del turno especial de exámenes de mayo. La inscripción a cursadas se extiende hasta el 15 de mayo. El próximo lunes, comienzan en modalidad virtual los CURSOS INTENSIVOS en @intensivosfl. Se ha dispuesto un cambio de actividades por lo que no se dictarán clases durante la Semana de Mayo.

Desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, compartieron la Resolución Decanal referida a las mesas de examen de mayo del 2020 en el marco de la situación de Emergencia Pública en Materia Sanitaria por la que atraviesa la comunidad nacional e internacional. Se resolvió modificar el Calendario Académico y se establecen las siguientes fechas del turno especial de mayo 2020: Inscripción a los exámenes en la semana comprendida entre los días lunes 11 y domingo 17 de Mayo para todas las materias del turno especial. La mesas de exámenes se constituirán en la semana comprendida entre el lunes 1 y viernes 5 de Junio quedando la fecha definitiva sujeta a la Emergencia Pública en Materia Sanitaria, pudiendo la misma ser prorrogada pero no adelantada.

Por su parte la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC resolvió “suspender de modo excepcional y permanente para el presente ciclo lectivo, los exámenes del turno del mes de mayo fijado en el Calendario de Actividades Académicas para el año lectivo 2020″. En su artículo 2, el texto encomienda a la Secretaría Académica y al Área de Enseñanza “arbitrar las medidas necesarias para extender la condición de regularidad y de promocionalidad por un turno más o hasta tanto se suspendan las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio y se retomen las actividades académicas de forma presencial, en los casos de estudiantes cuya condición venza en el turno de exámenes del mes de julio del corriente año”.

La Facultad de Ciencias de la Comunicación resolvió que a los exámenes finales de mayo: se les aplique una prórroga de regularidades y promociones. Los exámenes FCC quedan suspendidos, con la excepción de las mesas especiales que serán solicitadas y aprobadas conforme el régimen específico asignado para la Licenciatura en Comunicación Social. Luego de la consulta y el consenso con los miembros del Consejo Directivo y distintos actores de la comunidad de la FCC, la decana Mariela Parisi emitió la Resolución 247/2020. Se prorrogan las regularidades y promociones vigentes que pudiesen vencerse durante las medidas de excepción y hasta el 31 de diciembre del presente año en las asignaturas de pregrado, grado y posgrado correspondientes a las carreras que se dictan en esta Facultad: RES, 246/2020 con carácter excepcional y transitorio (mientras este pospuesto el desarrollo normal de la actividad académica)

En la Facultad de Ciencias Agropecuarias están abiertas las inscripciones para los exámenes finales que comenzarán el 11 de mayo y hay 43 mesas conformadas. Para inscribirse hay tiempo hasta 72 horas previas a la fecha asignada

Por su parte en la Facultad de Ciencias Sociales, están suspendidos los turnos de mayo (originalmente eran durante la semana del 26 al 29/mayo). Se extienden las regularidades que vencían en marzo hasta el 30 de septiembre del 2020. Se suspenden durante el año académico 2020 las correlatividades para cursar,establecidas en los planes de estudios de las tres carreras. Sí están aprobadas la constitución de mesas excepcionales durante mayo para la defensa de tesinas que quedaron suspendidas en el turno de marzo. Se va a conformar un turno especial de exámenes en el mes de julio para quienes adeuden una o dos materias para recibirse. Trabajo Social tiene autorizado la organización de mesas específicas periódicas para la defensa de tesinas de grado. Resolución 146/20 de la Facultad de Ciencias Sociales.

En la Facultad de Ciencias Químicas se suspendieron de forma excepcional el sistema de promociones y se incorporó la realización de un examen único integrador una vez finalizada la asignatura en Mayo. Además se pospuso la época de exámenes de julio en las asignaturas del cuatrimestre impar.

En la Facultad de Derecho, según una resolución decanal no se modificarán las fechas correspondientes a los exámenes parciales de las asignaturas del primer ciclo lectivo 2020. Las fechas están disponibles en la página web de la facultad

En las Facultad de Odontología y de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, están resolviendo su cronograma de exámenes que oportunamente darán a conocer.

En Medicina se informa que el día 14 de mayo se realizará la migración de las Aulas Virtuales de toda la Facultad de Ciencias Médicas al Cluster de la Universidad Nacional de Córdoba, por lo cual no podrán acceder a estos espacios ese mismo día (14/5) entre las 8.00 hs. y las 16.00 hs., horario en el que el Campus Virtual de la UNC desarrollará esta tarea. Razón por la cual les avisamos con anticipación, ya que este hecho afectará a las actividades virtuales de Grado, Postgrado, Extensión, entre otras, de nuestra Facultad y que seguramente requerirá de una reprogramación de las actividades. Esta migración permitirá aumentar la capacidad de nuestras Aulas, asegurando un buen funcionamiento y mantenimiento de las mismas, en estos momentos de uso tan masivo.

En el Famaf y de acuerdo a la Ordenanza N.º 4/2011 los/las estudiantes que adeuden como máximo dos materias para egresar tienen derecho a solicitar una fecha por cada materia que adeuden en los turnos especiales de exámenes de mayo. El rectorado sólo ha fijado procedimiento para la toma del examen de la asignatura Trabajo Especial. Debido a que aún no se ha establecido un protocolo adecuado para la toma de los exámenes del resto de las asignaturas (plataforma, modalidad, etc.) en mayo no se tomarán los exámenes correspondientes a cualquier otra asignatura que no sea Trabajo Especial. La resolución correspondiente puede consultarse en el enlace del Famaf.

