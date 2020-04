La UNC busca garantizar la inclusión social social, la equidad y el bienestar de toda la comunidad estudiantil y por eso implementó las Becas Conectividad para que todos y todas puedan acceder a las herramientas que se requiere para seguir estudiando en casa.

Hasta el 24 de abril estará abierta la convocatoria para este programa de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles que tendrá vigencia mientras continúe el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Las Becas de Conectividad consisten en la adjudicación a quienes resulten seleccionados/as como becarios/as, de un dispositivo que provea de Internet durante los meses del año lectivo 2020 en que la actividad áulica se desarrolle de manera virtual a causa de las medidas adoptadas en razón de la pandemia del COVID-19.

Requisitos para las Becas Conectividad

- Ser estudiante regular de una carrera universitaria

- No poseer ingresos mayores a dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles

- No contar con conectividad a Internet a través de Wifi en el domicilio donde se encuentra cumplimentando el aislamiento .

El Rector de la UNC explicó la continuidad académica

En referencia al cumplimiento del calendario académico 2020, el Rector de la UNC Dr. Hugo Juri aclaró que nunca dijo la frase “Van a tener que pasar por una cuestión hasta logística” la que fue publicada por un medio local.

En declaraciones a Canal 10, el titular de la Casa de Trejo explicó que jamás expresó “que los estudiantes pasen de año” porque no se va a “estar arrogando autoridad que no tengo porque eso es decisión de los Ministerios de Educación de la Nación y de las provincias”.

Juri dijo que “fue una conversación que me gustaría que quienes hablan tienen que escuchar… y en ningún momento fue esa la expresión”, aclaró el Rector quien agregó que “ante la pregunta de si los estudiantes van a perder el año, pregunté qué quiere decir perder el año..?… Si perder el año es solamente que no les den el papel para pasar al año siguiente, Yo creo que no se va a perder.”

A renglón seguido el Rector de la UNC destacó que “lo más importante son los conocimientos.”

También Juri explicó que “el año que viene habrá un millón de estudiantes que tienen que ingresar a su primer grado, por lo que si desde todo el sistema educativo argentino dicen no pasan de año, a dónde va ese millón de chicos…? Se pregunto del Rector de la UNC.

Asimismo explicó “tanto el segundo semestre de este año como el comienzo del año que viene habrá que seguir trabajando mucho, como hasta ahora, sobretodo los del ultimo año del secundario, que tienen que entrar a la universidad, deberán trabajar todo el verano, por lo que quizás desde el Ministerio pidan que las universidades empiecen un mes más tarde el dictado para suplir esa falencia. Puede pasar esto, pero es complicado por ser una cuestión de logística, por lo que no creo que sea así”, manifestó Juri para finalmente reiterar que “lo que vale son los conocimientos.”

