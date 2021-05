La red social por excelencia que destaca en originalidad es sin duda TikTok. Posee un sistema de edición, de incorporación de texto, de manipulación del audio, un tanto superior a otras plataformas. Es así como los usuarios que se van incorporando, van adquiriendo mayor desempeño y logrando resultados maravillosos.

El día de hoy, les presentamos algo muy breve, pero no por ello deja de ser poderoso. Aldo, es un usuario que se caracteriza por subir videos de autos de colección a escala. Sin embargo, hace poco tiempo, colocó un video en el que busca sus zapatillas en su habitación (comúnmente llamados “tenis” en muchas regiones del hemisferio norte). Acto seguido se ve un plano en donde varios perros corren, y en particular uno lleva puestas las zapatillas, dando alusión a ser el par que Aldo perdió. La edición brusca del cambio de planos, recuerda mucho a las comedias de los años ochenta, en el cine. Aquellos planteamientos de las situaciones y el desenlace, casi de manera abrupta, dejando el remate al espectador. En el video se puede ver que Aldo, ha recortado el final de otro video, proveniente de otro usuario (donde se aprecia a los animales), pero el particular correr del perro es muy gracioso, y por ello se merece una risa por parte de nosotros.