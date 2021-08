Todos los años, la primera semana de agosto se pone el foco a nivel mundial en la Lactancia Materna y todo lo que conlleva ese hecho que puede ser privado, pero que tiene mucho de público.

Cada año se selecciona un lema, y el de esta semana tuvo que ver justamente con la responsabilidad colectiva de las sociedades para respaldar, apoyar y fomentar la lactancia. Y esto tiene que ver principalmente con que la lactancia, especialmente en los primeros meses de vida de los bebés, encuentra a una madre vulnerable que muchas veces se ve influida y juzgada por el entorno.

Mitos como "el niño o la niña se queda con hambre" "tu leche no lo alimenta" "es mejor la leche de fórmula" suelen volverse frecuentes en los círculos de las mamás y si a eso le sumamos los espacios públicos poco preparados para albergar a madres que dan la teta y las miradas que juzgan, la tarea puede hacerse cuesta arriba.

Durante toda la semana, desde Cba24n en redes sociales nos propusimos subir información útil y con una mirada integral de la y "las" lactancias. Con el propósito de enumerar los beneficios que tiene para madres e hijos e hijas y para derribar mitos que esta generación de madres debe derribar. Y hablamos de esta generación, porque es la generación bisagra que fue alimentada con leche de fórmula en su mayoría. Pero también mencionamos "las" lactancias, porque también hay muchas madres que deciden no alimentar a sus hijos con teta, y desafortunadamente, en muchas ocasiones, esas madres también reciben críticas o miradas que juzgan.

La lincenciada en Psicología Guillermina Diebel, especialista en puerperio nos explicó: "La lactancia materna no es la "única" ni la mas "eficaz" forma de vincularse con un bebé. Existen múltiples escenas en donde el vínculo también aparece como el protagonista principal. Bucear en el deseo, en la necesidad, en la elección, en las opciones para luego arribar a la información y a las posibilidades que se irán jugando e irán interviniendo a la hora de de elegir como alimentar. Hay que entender que cuando la lactancia materna (teta) se convierte en mandato comienza realmente a ser obturadora, aparece la culpa, el malestar, angustia, ansiedad. Tener un cuerpo"fisiologicamente apto" para dar la teta no lo es TODO ni es lo suficiente. Necesitamos poder adentrarse en cada historia, cada deseo, cada elección y singularidad para desde allí ver como nos atraviesa la posibilidad de amamantar y así poder elegir cómo, cuándo y dónde.

Hablar de mandato social también es pertinente en lactancia. Sobre esto, la licenciada explica: "Silenciar las voces y el murmullo del entorno se hace muy necesario porque podrían llegar a obstaculizar la posibilidad y el deseo cómo procurar la lactancia. La lactancia puede ser con teta, jeringa, mixta, relactador, mamadera".

Y cuando hablamos del lema de este año es necesario señalar que la mayoría de las mujeres que desisten de la lactancia con teta, es porque no hay un entorno que acompañe, empodere y aliente. Sobre el aspecto colectivo, Diebel afirma: "La lactancia no es un acto individual, por eso si es compartida es mejor. Acompañamiento, colaboración, derechos, licencias, atenciones, información, corresponsabilidad, políticas públicas y un sin fin de actores mas puden ser RED Y TRAMA de las lactancias humanas. Como siempre digo...si no es con y entre otros ¿cómo es?".

Y la importancia de promover lactancias y de esta semana en general, es porque realmente el acto de dar la teta tiene muchos beneficios. La teta no es únicamente alimento. Es contacto, calor, contención y refugio para el bebé. Reduce la posibilidad de sufrir depresión post parto, reduce la posibilidad de tener cáncer y cuanto más prolongada es la lactancia menor es el riesgo de desarrollar la enfermedad. Pero además, al ser un tejido vivo, la leche se adecua a las necesidades de los lactantes. De hecho, la leche no es la misma durante el día.

En esa dirección, la Lic en nutrición y especialista en lactancia materna M.P 2693, Berenice Morzone nos recuerda: "La lactancia materna es el primer sistema de defensa de nuestros bebes, imaginen que una gota de leche de madre aporta más de tres millones de anticuerpos. Por otra parte, una lactancia materna extendida, más de 12 meses, ayuda al desarrollo del cerebro del infante aumentando hasta 4 QI y disminuye el posible desarrollo de problemas cardiovasculares. Pero además, la lactancia natural cuida a nuestro planeta, porque no necesita de recipientes, no produce basura y porque la leche artificial genera 86.000 toneladas de metal al año.

Un acto complejo y colectivo, que necesita de asesoramiento porque no siempre "fluye" de manera natural y en la mayoría de las ocasiones se aleja de la visión romántica de la maternidad.

Para cerrar, la Dra. Florencia Biagiotti, asesora de Lactancia MP 34836, brindó un vivo en la cuenta de Instagram de Cba24n donde habló sobre mitos y verdades alrededor de la lactancia y destacó lo poderoso de este tejido vivo y de la necesidad de acompañar a mamás y bebés en este camino.