Aguas Cordobesas participó del webinar “Innovación” organizado por la red WOP-LAC (Water Operators’ Partnerships – Latin America & the Caribbean), un espacio regional que reunió a operadores de toda Latinoamérica para compartir experiencias y buenas prácticas en materia de innovación en el sector de agua y saneamiento.

En esta oportunidad, estuvimos representados por nuestros colaboradores Gustavo Serra (Supervisor de Gestión Hidráulica) y Nicolás Manrique (Analista en Sistemas del Centro de Programación Operativa y Apoyo Logístico) quienes expusieron el caso de éxito “Transformación Operativa en Agua Potable con Tecnología GIS y Análisis de Datos”, destacando cómo la aplicación de herramientas tecnológicas contribuye a la eficiencia y a la mejora continua en los procesos que llevamos adelante. Su participación en el webinar refleja el esfuerzo, el talento y la pasión que hay detrás de cada mejora que realizamos en la empresa.

El encuentro fue mucho más que un intercambio técnico: fue la oportunidad de ver cómo la innovación, en cualquiera de sus formas –digital, operativa, social o técnica– puede marcar la diferencia en nuestro camino hacia la construcción de un futuro sostenible. Tener la posibilidad de ser parte de estos espacios reafirma nuestro compromiso para avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 6: “Agua limpia y saneamiento para todos”.

¿Qué es WOP-LAC?

WOP-LAC es la red de operadores de agua y saneamiento de América Latina y el Caribe. Su objetivo es promover la cooperación entre empresas del sector, facilitando el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades que permitan mejorar la gestión del agua en la región.

A través de actividades como este ciclo de webinars, WOP-LAC impulsa la innovación y fortalece el trabajo conjunto hacia soluciones sostenibles que impactan positivamente en la calidad de vida de las comunidades.