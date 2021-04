Día a día trabajamos para cuidar los recursos naturales, sobre todo aquellos que no son renovables. Es por ello que también queremos cuidar tu tiempo, haciendo que tus gestiones sean más simples. ¿Cómo logarlo?

En Aguas Cordobesas cuidar el tiempo de los clientes es tan importante como el cuidado del agua. Tal es así que todos los días se trabaja para que los trámites sean cada vez más ágiles, simples y accesibles. Por este motivo, podés realizar todas tus gestiones estés donde estés, con tan sólo tener a mano el número de la Unidad de Facturación del inmueble, un teléfono o computadora con internet y listo!

¿Cómo lograrlo?

En el sitio web de Aguas Cordobesas hay un espacio diseñado exclusivamente para que los clientes puedan realizar las operaciones que deseen sobre sus inmuebles. Se trata de ESPACIO CLIENTES, un micrositio en el que podrás generar un usuario y asociar el o los inmuebles que administres. Por este motivo, es necesario que tengas el número de Unidad de Facturación que es el “DNI” de la propiedad. Una vez asociada, ya no es necesario que tengas una factura a mano.

¿Qué gestiones están habilitadas?

¡TODAS! Ya no es necesario que te acerques a una oficina comercial para resolver alguna gestión. Podés hacerlo on-line y, en caso de no encontrar algún trámite o que tengas alguna duda, contás con representantes de la empresa en el CHAT ON LINE para guiarte en lo que necesites.

Desde consultar tu cuenta, solicitar una conexión, hasta pagar on-line las facturas, todas las gestiones son simples y podés consultar los requisitos y documentación necesaria ingresando a TRÁMITES.

¿Puedo abonar mis facturas vencidas?

¡Por supuesto! Podés hacerlo con tarjeta de crédito o débito o incluso imprimir el comprobante (actualizado en el caso de las facturas vencidas) y abonarla en cualquier entidad de cobro en efectivo habilitada.

¡¡Animate a ganar tiempo!!

Ingesá a INFO ÚTIL dentro de ESPACIO CLIENTES y accedé a diversos tutoriales para despejes tus dudas y veas lo simple que es ¡comenzar a ganar tiempo en todo!