La jornada tuvo lugar el 26 de agosto en la Planta Potabilizadora Suquía de Aguas Cordobesas y contó con la participación de más de 40 representantes de distintas provincias del país, entre ellos: ASSA Laboratorio de Calidad Rosario, Aguas Bonaerenses, Aguas Cordobesas, Aguas de Catamarca SAPEM, Aguas de Corrientes S.A., Aguas de Santiago S.A., ASSA Laboratorio de Calidad Reconquista, ASSA Laboratorio de Calidad Santa Fe, AySA, AySAM, CIQA-UTN-FRC, COFES, D.P.O.S.S. (Tierra del Fuego), EPAS Neuquén, Municipalidad de Villa Carlos Paz, Obras Sanitarias Mar del Plata, OSSE San Juan y Servicios Públicos Sociedad del Estado, entre otros.

Una experiencia compartida

La actividad comenzó con la toma de muestras, en la que cada laboratorio realizó mediciones de pH, conductividad, turbiedad y cloro libre con sus propios equipamentos. Luego fue el turno de las capacitaciones:

JENCK brindó una charla sobre “Conductividad y pH en análisis de agua”.

CEPROCOR presentó “Plataforma y elaboración sobre materiales de referencia – CEPROMAT”.

La jornada concluyó con una visita técnica a nuestra planta y laboratorio, un espacio para compartir conocimientos, prácticas y experiencias que enriquecen y fortalecen a la comunidad profesional.

¿Por qué son valiosos estos encuentros?

Porque permiten comparar resultados, perfeccionar prácticas y asegurar la calidad analítica de los laboratorios de agua del país. Además, al ser itinerante, el PEC posibilita conocer diferentes plantas potabilizadoras, generando vínculos personales e institucionales que aportan al crecimiento del sector.

Trabajo colaborativo

En esta edición, COFES, con la colaboración de CEPROCOR y Aguas Cordobesas, preparó y distribuyó las muestras para los Programas de Ensayo de Químicos Básicos (PEQB) y de Metales (PEMET). Cada laboratorio las lleva a sus instalaciones para procesarlas y medir distintos parámetros, de acuerdo con el Cronograma Anual de Rondas 2025.

Mirando al futuro

Cada encuentro como este refuerza nuestro compromiso de seguir perfeccionando, innovando y compartiendo para cuidar juntos el recurso más valioso que tenemos: el agua, para que tanto las generaciones de hoy como las futuras puedan disfrutarla.