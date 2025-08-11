El Congreso Nacional del Agua (CONAGUA) 2025, se desarrolló en Mar del Plata los días 7 y 8 de agosto. Este evento de gran tradición en Argentina reúne a expertos locales e internacionales para debatir y compartir conocimientos sobre la gestión del recurso hídrico, un pilar fundamental para el desarrollo del país.

Aguas Cordobesas estuvo presente en el Congreso, integrando un conversatorio sobre las políticas de integridad y transparencia que se implementan en la organización.

El panel de expertos estuvo integrado por: Flavio Fuertes, director Pacto Global Argentina (virtual), Federico Luciani, Especialista agua potable y saneamiento, Banco Mundial (presencial), Mariano Lovelli, Gerente de Asuntos Legales y Regulatorios, Aguas Bonaerenses SA. Y Alejandro Montenegro, jefe de Desarrollo Interno de Recursos Humanos, Responsabilidad Social Empresaria y Auditoria, Aguas Cordobesas, y contó con la moderación de Natalia Torres, directora provincial de Integridad y Transparencia (Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos).

La participación de Aguas Cordobesas se suma a la visión nacional e internacional expresada en el Congreso, fortaleciendo el diálogo y la cooperación entre los sectores público, privado, académico y la sociedad civil para el futuro de la política hídrica en Argentina.

Este encuentro es promovido por organismos como el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua y el Ambiente (CIIAAA).

Con su aporte en este foro técnico-científico, la empresa reafirma su rol como actor clave en la gestión sustentable del agua, promoviendo la confianza ciudadana y la eficiencia en el servicio para contribuir al desarrollo sustentable y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el agua y el saneamiento.